Antes de que el básquet fuera también una declaración de estilo, estuvo Space Jam (1996). Una película que no solo mezcló caricaturas con la NBA, sino que convirtió esa combinación en cultura pop pura.

Treinta años después, ese universo regresa —pero no en pantalla—, sino en forma de colección. Y no es cualquier colaboración: New Era toma esa nostalgia noventera y la aterriza en piezas que entienden perfecto el lenguaje actual del streetwear. El resultado no es un homenaje literal, es una reinterpretación que conecta generaciones, revive íconos y demuestra que el impacto de Space Jam sigue más vigente que nunca.

A 30 años de Space Jame, New Era nos presenta la colección que todo fan quiere. Foto: Cortesía New Era

La gorra 59FIFTY protagoniza la colección Space Jam

Si hay una pieza que define esta colaboración, es la 59FIFTY. La silueta insignia de New Era, se distingue por su diseño estructurado y su estética limpia. A diferencia de otras gorras, mantiene una corona alta y rígida que conserva su forma, con visera plana que refuerza su carácter urbano. Su ajuste es completamente cerrado (fitted), lo que le da un acabado más preciso y pulido.

En términos de diseño, funciona como un lienzo ideal: el panel frontal amplio permite que los bordados —en este caso, gráficos de Space Jam y elementos de la NBA— se conviertan en protagonistas. Además, los detalles como los ojales bordados, la bandera lateral de la marca y la construcción en paneles aportan equilibrio entre funcionalidad y estética, haciendo que cada pieza se sienta tanto deportiva como parte del universo del streetwear.

De cine a la calle: así se lleva Space Jam Foto: Cortesía New Era

Looney Tunes y equipos de la NBA en esta colección

La fuerza de esta cápsula está en cómo logra mezclar dos mundos sin que ninguno pierda identidad.

Por un lado, los gráficos celebran el universo animado con personajes como Bugs Bunny, Lola Bunny, Taz y Pato Lucas, integrados en composiciones dinámicas y llenas de color.

Por otro, estas mismas piezas incorporan la esencia del juego real a través de equipos como los Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Boston Celtics y Dallas Mavericks, generando un cruce entre cultura pop y deporte que se siente completamente actual.

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Cómo son las gorras de la colección New Era x Space Jam x NBA

Las imágenes de la colección revelan un enfoque claro: cada gorra está pensada para destacar. Los modelos en tonos claros apuestan por una estética más limpia, donde los bordados —en rojo, azul y amarillo— resaltan sobre bases neutras, dando protagonismo al logo de Space Jam y a los gráficos del Tune Squad.

En contraste, las gorras oscuras llevan la narrativa hacia un terreno más intenso, con composiciones visuales más cargadas que evocan la energía de los Monstars. Aquí, los personajes, las tipografías y los logos conviven en capas que generan un impacto inmediato.

Tune Squad vs Monstars ahora en tu outfit. Foto: Cortesía New Era

También destacan las piezas en denim, que introducen textura y refuerzan el guiño noventero sin perder actualidad. En ellas, el branding se convierte en el elemento central, logrando un balance entre lo retro y lo contemporáneo.

Esta colección no se queda en el recuerdo. Lo toma como punto de partida. Porque si algo dejo claro Space Jam desde su estreno, es que el básquet no termina en la cancha. Vive en la calle, en el estilo y en la forma en la que cada generación hace lo suyo.

Y eso, es justo lo que hoy logra este lanzamiento: transformar un ícono cultural en piezas que siguen teniendo algo que decir hoy.

El drop que mezcla nostalgia y hype. Foto: Cortesía New Era

Dónde comprar las gorras Space Jam x New Era

La colección de New Era x Space Jam x NBA ya se encuentra disponible en tiendas físicas, así como en su sitio web oficial (newera.mx) y en la app de la marca.

Este lanzamiento llega como una oportunidad para los fans del básquet, la cultura pop y el streetwear de sumar a su clóset piezas que no solo funcionan como merch, sino como verdaderos statements de estilo.

Ya sea que te inclines por el universo del Tune Squad o por la estética más intensa de los Monstars, la colección ofrece opciones que se adaptan a distintos estilos, pero con algo en común: todas están diseñadas para destacar.

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