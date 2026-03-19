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En medio de premieres, música y encuentros creativos, el festival South by Southwest se ha consolidado como uno de los escenarios más relevantes para el cine, la tecnología y la cultura pop. Hasta ahí llegó , quien continúa fortaleciendo su presencia en la industria internacional con distintos proyectos.

Eiza González en SXSW. Foto: Instagram @eizagonzalez
Eiza González en SXSW. Foto: Instagram @eizagonzalez

Durante su paso por el evento, la actriz mexicana no solo destacó por su participación en actividades del festival, sino también por un que capturó la atención: un vestido drapeado que equilibra sensualidad y frescura, ideal para la temporada primavera-verano 2026.

El vestido que define la temporada

Para la ocasión, Eiza González apostó por un diseño firmado por Tory Burch, reafirmando su afinidad por piezas que combinan elegancia y modernidad. El vestido, con silueta fluida y drapeado estratégico, se adapta al cuerpo creando movimiento y textura, dos elementos clave en las propuestas de primavera-verano 2026.

El vestido de Tony Burch que confirma una tendencia. Foto: Instagram @eizagonzalez
El vestido de Tony Burch que confirma una tendencia. Foto: Instagram @eizagonzalez

El acabado brillante aporta un toque de luz sin resultar excesivo, mientras que la construcción del diseño estiliza la figura y mantiene un equilibrio entre lo sofisticado y lo relajado. Se trata de una pieza que demuestra cómo el drapeado regresa con fuerza, pero desde una visión más contemporánea.

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Sandalias minimalistas

Para completar el estilismo, la actriz eligió sandalias en tono neutro, un recurso que permite alargar visualmente la silueta y mantener el protagonismo en el vestido.

Este tipo de combinación responde a una de las claves actuales del styling: construir looks donde una sola pieza destaque, mientras el resto se mantiene limpio y en armonía.

Un look minimalista que roba miradas. Foto: Instagram @eizagonzalez
Un look minimalista que roba miradas. Foto: Instagram @eizagonzalez

Un guiño a la estética actual

Más allá del vestido, el look también conecta con una tendencia clara: el regreso de siluetas suaves, tonos neutros y acabados luminosos que priorizan la naturalidad.

La elección de Eiza González confirma que el drapeado no solo vuelve, sino que se posiciona como uno de los recursos más favorecedores y versátiles de la temporada.

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