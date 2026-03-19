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En medio de premieres, música y encuentros creativos, el festival South by Southwest se ha consolidado como uno de los escenarios más relevantes para el cine, la tecnología y la cultura pop. Hasta ahí llegó Eiza González, quien continúa fortaleciendo su presencia en la industria internacional con distintos proyectos.
Durante su paso por el evento, la actriz mexicana no solo destacó por su participación en actividades del festival, sino también por un look que capturó la atención: un vestido drapeado que equilibra sensualidad y frescura, ideal para la temporada primavera-verano 2026.
El vestido que define la temporada
Para la ocasión, Eiza González apostó por un diseño firmado por Tory Burch, reafirmando su afinidad por piezas que combinan elegancia y modernidad. El vestido, con silueta fluida y drapeado estratégico, se adapta al cuerpo creando movimiento y textura, dos elementos clave en las propuestas de primavera-verano 2026.
El acabado brillante aporta un toque de luz sin resultar excesivo, mientras que la construcción del diseño estiliza la figura y mantiene un equilibrio entre lo sofisticado y lo relajado. Se trata de una pieza que demuestra cómo el drapeado regresa con fuerza, pero desde una visión más contemporánea.
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Sandalias minimalistas
Para completar el estilismo, la actriz eligió sandalias en tono neutro, un recurso que permite alargar visualmente la silueta y mantener el protagonismo en el vestido.
Este tipo de combinación responde a una de las claves actuales del styling: construir looks donde una sola pieza destaque, mientras el resto se mantiene limpio y en armonía.
Un guiño a la estética actual
Más allá del vestido, el look también conecta con una tendencia clara: el regreso de siluetas suaves, tonos neutros y acabados luminosos que priorizan la naturalidad.
La elección de Eiza González confirma que el drapeado no solo vuelve, sino que se posiciona como uno de los recursos más favorecedores y versátiles de la temporada.
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