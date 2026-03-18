En una industria donde las colaboraciones ya no sorprenden tan fácilmente, Zara logra lo impensable: unir fuerzas con John Galliano, uno de los diseñadores más influyentes —y disruptivos— de la moda contemporánea.

El anuncio no solo marca un movimiento estratégico para la firma española, también representa el regreso de Galliano a una conversación global distinta, tras su etapa en Maison Margiela. Esta vez, el escenario no es la alta costura tradicional, sino el armario cotidiano.

John Galliano llega a Zara y la moda no vuelve a ser la misma. Foto: AFP

Una nueva forma de entender el diseño

Más allá de una simple colaboración cápsula, el proyecto plantea una idea interesante: reinterpretar el ADN de Zara desde la mirada creativa de Galliano.

El diseñador trabajará sobre piezas existentes para transformarlas, deconstruirlas y darles un nuevo significado. Es decir, no se trata solo de crear ropa, sino de reimaginarla.

Este enfoque no solo conecta con el lenguaje experimental del creativo, también dialoga con una moda más consciente, donde el rediseño y la reinterpretación toman protagonismo.

Si algo define a John Galliano es su capacidad para contar historias a través de la ropa: siluetas teatrales, referencias históricas y una estética que desafía lo convencional.

Ahora, esa narrativa aterriza en una marca como Zara, conocida por su accesibilidad y velocidad. El contraste es justo lo que hace interesante esta alianza: llevar el dramatismo de la alta moda a un público mucho más amplio.

¿Quién es John Galliano?

Galliano es uno de los diseñadores más influyentes de la moda contemporánea, reconocido por su enfoque teatral y profundamente narrativo. A lo largo de su carrera, ha marcado momentos clave en casas como Dior, donde reinventó la alta costura con desfiles espectaculares, y más recientemente en Maison Margiela, donde llevó su creatividad hacia un terreno más conceptual.

Sus diseños se caracterizan por siluetas dramáticas, referencias históricas —desde el romanticismo hasta el siglo XVIII—, corsetería, volúmenes exagerados y una construcción que mezcla fantasía con técnica impecable.

Cada colección funciona como una historia visual, donde la ropa va más allá de lo estético para convertirse en una forma de expresión artística.

Lo collab de Zara con John Galliano que no esperabamos. Foto: Instagram @zara

Leer también: Las tendencias de belleza de la Semana de la Moda de París 2026

¿Cuándo llega?

Aunque aún no se han revelado todos los detalles, se espera que las primeras piezas de esta colaboración vean la luz en septiembre de 2026, marcando el inicio de una serie de lanzamientos que podrían convertirse en objeto de deseo inmediato.

Más que una colaboración

Esta alianza no solo habla de moda, habla de evolución.

Por un lado, Zara busca posicionarse más allá del fast fashion, acercándose a un discurso más creativo y cultural. Por otro, John Galliano demuestra que su visión sigue vigente, capaz de adaptarse a nuevos formatos sin perder identidad. El resultado: una colaboración que no solo mezcla dos mundos, sino que redefine cómo pueden coexistir.

Leer también: Karen Vega: Fluir con fuerza también es abrir camino en la moda

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/