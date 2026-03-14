La pista siempre ha sido un lugar de adrenalina, ambición y sueños a toda velocidad. Pero hoy, también se convierte en un espacio donde la belleza, la confianza y la expresión personal encuentran su lugar. Con esa visión compartida, F1 Academy y Sephora anunciaron una alianza global que busca impulsar a una nueva generación de mujeres dentro del automovilismo.

La serie femenina F1 Academy anunció una alianza global con Sephora, que se convertirá en Socio Oficial y Socio Oficial de Retail de Belleza a partir de la temporada 2026.

F1 Academy y Sephora anuncian una alianza para impulsar a una nueva generación de mujeres dentro del automovilismo. Foto: Cortesía Sephora

El acuerdo busca elevar el talento femenino en el automovilismo y, al mismo tiempo, inspirar a nuevas generaciones de jóvenes a perseguir sus metas con confianza y autenticidad.

Con presencia en 35 mercados y más de 80 millones de miembros activos, Sephora llevará su experiencia de marca al mundo del automovilismo con activaciones especiales durante distintas carreras del calendario.

Glam bars de Sephora llegarán a los Grandes Premios

Como parte de esta alianza, la marca instalará sus icónicos Glam Bars en distintos eventos de la temporada, creando experiencias inmersivas para los aficionados.

Además, los espacios de belleza también estarán disponibles dentro del F1 Paddock Club, la exclusiva zona de hospitalidad del campeonato, durante 18 Grandes Premios en 2026.

La colaboración también incluirá una nueva celebración anual dedicada a las pilotos de la categoría, un evento que reconocerá el progreso y desempeño de las competidoras a lo largo de la temporada.

F1 Academy comenzará su temporada 2026 en Shanghái, marcando una nueva etapa para el talento femenino en el automovilismo. Foto: Cortesía Sephora

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El apoyo a nuevas pilotos femeninas

La alianza también tendrá un impacto directo en la parrilla de la categoría. Como parte del acuerdo, Sephora respaldará a la piloto española Natalia Granada, quien debutará en la temporada 2026 de F1 Academy.

Granada competirá en el monoplaza “Sephora operated by PREMA”, con una decoración inspirada en la estética característica de la marca: rayas blancas y negras con acentos rojos.

La piloto española Natalia Granada debutará en 2026 con el monoplaza “Sephora operated by PREMA”. Foto: Cortesía Sephora

La joven piloto impresionó durante la prueba inaugural de novatas de la categoría en 2025, y su ascenso a un asiento a tiempo completo representa un paso importante dentro del camino que busca crear la serie para el desarrollo del talento femenino en el automovilismo.

Belleza y automovilismo: una alianza para desafiar estereotipos

Para Susie Wolff, directora general de F1 Academy, la colaboración representa mucho más que una alianza comercial.

Según explicó, unir fuerzas con una marca global como Sephora ayuda a romper estereotipos dentro del deporte motor y a demostrar que el automovilismo puede ser un espacio diverso e inclusivo.

Por su parte, la Fórmula 1 también celebró el acuerdo. Emily Prazer, directora comercial del campeonato, destacó que integrar experiencias de belleza dentro del Paddock Club permitirá elevar la experiencia de hospitalidad para los invitados durante los fines de semana de carrera.

La belleza y la velocidad se encuentran: Sephora se convierte en socio oficial de F1 Academy. Foto: Cortesía Sephora

Un nuevo capítulo para la temporada 2026

La temporada 2026 de F1 Academy comenzó este 13 de marzo en Shanghái, donde la categoría volverá a formar parte del fin de semana del Chinese Grand Prix de Fórmula 1.

Con esta alianza, belleza y automovilismo se unen para impulsar un objetivo común: crear más oportunidades para las mujeres dentro del deporte y celebrar su talento en el escenario global.

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