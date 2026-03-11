On, marca suiza de moda deportiva premium, presenta en México la tercera generación de su reconocida colección Cloudmonster, una línea de running que, desde su debut en 2022, se ha distinguido por su diseño audaz y su innovadora tecnología de amortiguación.

En esta nueva etapa, la familia crece con tres modelos pensados para distintos estilos de entrenamiento: Cloudmonster 3, Cloudmonster 3 Hyper y LightSpray Cloudmonster 3 Hyper.

Aunque cada uno incorpora tecnologías específicas para diferentes necesidades de rendimiento, todos comparten el mismo objetivo: ofrecer una experiencia de carrera con máxima energía, amortiguación y respuesta en cada zancada.

On presenta la nueva generación de la colección Cloudmonster. Foto: Cortesía On

Arraigada en la innovación, la colección Cloudmonster ha desafiado los límites de la amortiguación desde su lanzamiento. El modelo original introdujo una silueta atrevida junto con la tecnología CloudTec, diseñada para mejorar la capacidad de respuesta y el impulso en cada despegue.

Con el paso de las generaciones, la marca ha refinado la fórmula hasta llegar a esta tercera versión, que combina el característico efecto “rocker” (curvatura de la suela que favorece el balanceo del pie al correr) con una amortiguación aún mayor para maximizar el retorno de energía durante los entrenamientos.

Cloudmonster 3: el aliado para entrenamientos diarios

El Cloudmonster 3 está diseñado como un calzado de entrenamiento diario pensado para runners que buscan comodidad, energía y estabilidad en cada carrera.

Cloudmonster 3, el calzado de entrenamiento diario. Foto: Cortesía On

El modelo incorpora un sistema de amortiguación CloudTec de triple capa, combinado con una entresuela de espuma Helion de doble densidad que ayuda a transferir un mayor retorno de energía. La parte inferior también ha sido rediseñada con un rocker más agresivo que impulsa el pie hacia adelante, generando una sensación de propulsión constante.

Además, integra una tecnología en la suela de la marca llamada Speedboard, que almacena energía durante el impacto y la libera en el despegue, lo que se traduce en carreras más dinámicas y fluidas.

El modelo pesa 295 g para hombre y 240 g para mujer, con un drop de 6 mm y una altura de suela de 35 mm en el talón y 29 mm en la puntera. Su precio en México será de $5,599 MXN.

Cloudmonster 3 Hyper: máxima amortiguación para largas distancias

Para quienes buscan llevar su entrenamiento más lejos, Cloudmonster 3 Hyper representa la versión más avanzada dentro de la colección.

Cloudmonster 3 Hyper, diseñados para entrenamientos a fondo. Foto: Cortesía On

Este modelo está pensado para entrenamientos de fondo, incorporando la espuma Hyper Foam Helion HF, un compuesto diseñado para ofrecer una reactividad extrema sin sacrificar la amortiguación.

Desarrollado con la retroalimentación de atletas, incluidos miembros del On Athletics Club, el modelo integra un 20% más de espuma, lo que mejora la absorción del impacto y el retorno de energía durante carreras largas.

A diferencia de otros modelos de alto rendimiento, el Cloudmonster 3 Hyper prescinde de una placa rígida, lo que ayuda a reducir la fatiga muscular durante sesiones prolongadas.

El modelo pesa 274 g para hombre y 216 g para mujer, con una altura de suela de 39.5 mm en el talón y 33.5 mm en la puntera. Su precio será de $6,299 MXN.

LightSpray Cloudmonster 3 Hyper: ligereza extrema y diseño innovador

La versión más avanzada de la colección es el LightSpray Cloudmonster 3 Hyper, diseñado para runners que buscan velocidad y eficiencia en entrenamientos intensos o carreras largas.

LightSpray Cloudmonster 3 Hyper, los favoritos para las carreras largas. Foto: Cortesía On

Este modelo incorpora el revolucionario upper (parte superior del calzado) desarrollado con la tecnología LightSpray, un sistema pulverizado que permite crear una estructura ultraligera con menos componentes. Gracias a esta innovación, el calzado se convierte en el Cloudmonster más ligero de la historia, con un peso de solo 205 gramos.

La estructura del zapato se compone de apenas ocho elementos: un upper, dos piezas de entresuela y cinco componentes de goma. Este enfoque minimalista no solo reduce el peso del calzado, sino también su huella de carbono, alineándose con los esfuerzos de la marca por impulsar un diseño más sostenible.

En este caso, la altura de suela alcanza los 45 mm en el talón, lo que supera el límite permitido para competiciones oficiales, por lo que está pensado principalmente para entrenamientos de alto rendimiento. Su precio será de $6,699 MXN.

Disponibilidad en México

Los Cloudmonster 3 ya se encuentran disponibles en México, mientras que los Cloudmonster 3 Hyper llegarán el 19 de marzo. Ambos modelos podrán encontrarse en la tienda física de On en Ciudad de México.

Por su parte, los LightSpray Cloudmonster 3 Hyper estarán disponibles a partir del 16 de abril de 2026 en la tienda oficial de la marca y en retailers especializados como Metta Running House y Run24.

