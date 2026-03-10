La nueva campaña de Calvin Klein tiene un rostro protagonista: Dakota Johnson. La actriz estadounidense encabeza la propuesta Spring 2026 de la firma con una serie de imágenes que exploran la sensualidad desde la naturalidad, en una narrativa visual que combina minimalismo, denim y ropa interior.

Dakota Johnson protagoniza la nueva campaña Spring 2026 de Calvin Klein. Foto: Calvin Klein

Fotografiada y dirigida por Gordon von Steiner, la campaña sigue a Johnson durante un día relajado en casa, entre escenas junto a la piscina, momentos de lectura y poses espontáneas que capturan el espíritu relajado de la marca.

Las imágenes retoman uno de los principios estéticos más característicos de la firma: “menos es más”, una filosofía que apuesta por prendas esenciales y siluetas limpias para transmitir confianza y sensualidad de forma natural.

El minimalismo sensual de la campaña

En las fotografías, Dakota Johnson aparece con algunos de los diseños más icónicos de la marca, especialmente piezas de ropa interior y denim que reinterpretan el estilo noventero característico de Calvin Klein.

Dakota Johnson modela algunas de las piezas clave de la colección Spring 2026. Foto: Calvin Klein

Entre los looks destaca la ropa interior Ultralight y Icon Cotton Modal, pensadas para ofrecer soporte ligero y comodidad con efecto “segunda piel”. También aparece el Perfectly Fit Ultralight Bra, un sujetador diseñado con tecnología de copa ligera que busca combinar estructura con una sensación casi imperceptible al usarlo.

El denim también juega un papel central en la campaña. Johnson modela piezas como los Archive High Rise Slim Jeans, inspirados en la silueta de los años noventa con tiro alto y pierna recta, además de los Baggy Jeans y la Relaxed Trucker, que aportan una estética más relajada y contemporánea.

En algunas imágenes, la actriz aparece únicamente con jeans de corte amplio y sin top, mientras que en otras posa con conjuntos de ropa interior negra, reforzando el contraste entre sensualidad y simplicidad que ha caracterizado históricamente a la marca.

Dakota Johnson aparece con jeans de tiro alto y ropa interior de Calvin Klein. Foto: Calvin Klein

Sensualidad desde la comodidad

Más allá de la estética visual, la campaña también busca transmitir una idea de sensualidad ligada a la comodidad y la autenticidad.

La propia Dakota Johnson ha señalado que trabajar con la marca llega en un momento en el que se siente especialmente cómoda con su cuerpo y con su propia identidad.

Según la actriz, las prendas de Calvin Klein tienen una cualidad atemporal que hace que todo se sienta bien desde el momento en que se usan, y considera que la verdadera sensualidad surge cuando una persona se siente cómoda con lo que lleva puesto.

Esa idea atraviesa toda la narrativa de la campaña: escenas cotidianas, looks simples y una estética relajada que convierte a las prendas esenciales —jeans y ropa interior— en protagonistas.

El minimalismo y la sensualidad vuelven a ser protagonistas en la nueva campaña de Calvin Klein. Foto: Calvin Klein

Con esta campaña, Calvin Klein continúa su tradición de colaboraciones con figuras icónicas que han marcado momentos clave en la historia de la publicidad de moda.

La participación de Dakota Johnson aporta una interpretación contemporánea de la sensualidad característica de la firma, combinando la estética minimalista del brand con una actitud relajada que conecta con la mujer actual.

