La llegada de la primavera también marca el debut de nuevas colecciones dentro de la moda urbana. En este contexto, Timberland presenta su colección de sneakers Spring 2026, bajo la campaña “Colors of Spring”, una propuesta que apuesta por el color, el minimalismo y la funcionalidad para acompañar el ritmo del día a día en la ciudad.

Con esta campaña, la marca busca posicionarse como una opción versátil para quienes buscan combinar diseño, comodidad y resistencia en un mismo look. La colección incluye tanto calzado como prendas de apparel pensadas para crear outfits completos, manteniendo el ADN que ha caracterizado a la firma desde sus inicios: materiales duraderos y un enfoque en la calidad premium.

La marca apuesta por color, funcionalidad urbana y materiales responsables. Foto: Cortesía Timberland

La propuesta también refleja el espíritu de la temporada, incorporando tonos primaverales y siluetas ligeras que se adaptan fácilmente a diferentes estilos urbanos.

Nuevos sneakers para la temporada

Entre las novedades de la colección destacan tres modelos de tenis que combinan diseño contemporáneo con tecnologías pensadas para el confort.

Uno de ellos es Scout Heights, un modelo para hombre con estética casual que integra materiales resistentes y piel Timberland de primera calidad. El diseño incorpora una entresuela ligera de EVA, que aporta amortiguación y comodidad, además de un forro con tejido ReBOTL, elaborado con al menos 50% de plástico reciclado. Su suela está diseñada para ofrecer tracción tanto en interiores como en exteriores.

Sneakers que apuestan por materiales resistentes y piel de primera calidad. Foto: Cortesía Timberland

Para mujer, la marca presenta TimberCush Motion 7, unos sneakers impermeables que combinan un diseño contemporáneo con tecnologías enfocadas en el confort durante todo el día. El modelo está fabricado con piel Timberland premium y cuenta con membrana TimberDry Waterproof Technology, además de una plantilla de espuma viscoelástica OrthoLite y el sistema de confort TimberCush, pensado para ofrecer rebote ligero y estabilidad en cada paso.

Con tecnologías pensadas para durar de pie todo el día. Foto: Cortesía Timberland

Leer también: La merch de Fórmula 1 que llevarás dentro y fuera del circuito

La colección también incluye Lisbon Street, una silueta unisex de inspiración atemporal. El modelo incorpora detalles en piel Timberland y cordones de algodón, mientras que su interior cuenta con forro ReBOTL con al menos 50% de plástico reciclado, que aporta una sensación acolchada. La suela de caucho antideslizante completa el diseño, ofreciendo mayor tracción y seguridad.

Los sneakers combinan diseño urbano y durabilidad. Foto: Cortesía Timberland

Tecnología y materiales responsables

Más allá del diseño, la colección también pone el foco en el uso de materiales responsables. Algunos de los modelos integran tejido ReBOTL, elaborado con al menos 50% de PET reciclado, lo que contribuye a reducir el uso de recursos naturales.

A esto se suman tecnologías como TimberDry, TimberCush, OrthoLite y las entresuelas de EVA, que refuerzan el enfoque de la marca en el confort, la protección y el rendimiento en el uso diario.

La colección de tenis Spring 2026 de Timberland ya está disponible en boutiques de la marca y a través de su tienda en línea.

Leer también: Stradivarius apuesta por el volumen en su colección más reciente

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/