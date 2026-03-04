Con la llegada de la primavera también cambia la forma en que llevamos la manicura. Los tonos se suavizan, los detalles se vuelven más delicados y la apuesta va hacia diseños que transmiten frescura. En ese contexto, las uñas cortas se posicionan como una de las opciones más elegantes y funcionales de la temporada.

Lejos de ser aburridas, permiten jugar con micro diseños, efectos brillantes y acentos estratégicos que destacan sin necesidad de longitud extra.

Mini arte abstracto

Las uñas cortas también permiten jugar con gráficos diminutos: espirales, corazones pequeños, flores minimalistas o bloques de color en tonos pastel. La clave está en que cada uña tenga un detalle distinto, pero dentro de una misma paleta suave para mantener armonía visual.

Mini arte en tus uñas para primavera. Foto: Instagram @nb.beauty.bar

Universo pastel

Pequeñas estrellas, espirales, líneas suaves y figuras delicadas en tonos lila, rosa, amarillo y azul crean una manicura juguetona pero equilibrada. Cada uña puede tener un diseño distinto, siempre manteniendo una paleta coherente que aporte armonía. Es perfecta si quieres algo primaveral sin caer en lo obvio.

Uñas en tonos pastel para primavera. Foto: Instagram @medialunanailsec

Uñas french

La manicura francesa evoluciona con líneas mucho más delgadas y delicadas. En lugar de la clásica punta blanca gruesa, se apuesta por contornos finísimos en blanco lechoso o incluso en tonos metálicos como dorado. Este diseño estiliza la uña y alarga visualmente los dedos.

Uñas french en distintos colores. Foto: Instagram @matejanova

Uñas Cloud Dancer

Para quienes prefieren algo minimalista, el el Color del Año 2026 según Pantone: Cloud Dancer, es una gran idea. Con brillo intenso es la opción más elegante. Este estilo apuesta por la limpieza visual y la naturalidad, logrando una manicura sofisticada que combina con todo.

Ideal para eventos, oficina o si buscas una estética “clean girl” adaptada a primavera.

Uñas cloud dancer. Foto: Instagram @meloo_nails

Arte abstracto con acentos metálicos

Una de las propuestas más llamativas mezcla bases translúcidas con bloques de color en rojo cereza, azul cielo o durazno, acompañados de detalles metálicos en relieve o efecto espejo. El contraste entre esmaltes suaves y aplicaciones doradas crea un look moderno, casi escultórico, que transforma por completo la uña corta.

Uñas con estilo metálico y en colores. Foto: Instagram @kkoht_nails

Las uñas cortas permiten experimentar con micro tendencias que se ven mucho más elegantes en superficies pequeñas. Son versátiles, fáciles de retocar y perfectas para un estilo de vida activo sin perder sofisticación.

