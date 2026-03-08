En los últimos años, Karen Vega Espinosa se ha convertido en una de las voces más representativas de una nueva generación de modelos mexicanas que están transformando la industria de la moda. Originaria de Oaxaca, su historia ha marcado un punto de inflexión en la conversación sobre la diversidad e inclusión, especialmente después de convertirse en la primera modelo oaxaqueña en aparecer en la portada de Vogue México y Latinoamérica.

Karen Vega Espinosa habla sobre sus raíces oaxaqueñas y el significado de su frase “Fluye con fuerza” en una campaña de Bonafont. Foto: Instagram @mauricio_sierra_

Hoy, su camino continúa expandiéndose con una nueva colaboración junto a Bonafont, una iniciativa que busca celebrar la fortaleza, las historias y las voces de las mujeres mexicanas. Dentro de esta campaña, cada embajadora comparte un mensaje personal presente en las etiquetas de las botellas de agua de la marca, y el de Karen resume buena parte de su trayectoria: “Fluye con fuerza”.

La colaboración forma parte de las actividades alrededor de la Carrera Bonafont, una iniciativa que desde hace más de dos décadas busca impulsar la participación de las mujeres en el deporte y promover la igualdad.

La edición 2026 se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, con salida desde el Ángel de la Independencia a las 6:30 de la mañana, donde se espera la participación de alrededor de 20 mil mujeres que recorrerán una distancia de 5 kilómetros en un ambiente que celebra la fortaleza, la comunidad y el empoderamiento femenino.

En este contexto, la modelo reflexiona con De Última sobre su identidad, los retos que ha enfrentado dentro de la moda y la responsabilidad de inspirar a otras mujeres que sueñan con abrirse camino en esta industria.

“Fluir con fuerza”: un mensaje que resume su historia

Para Karen Vega, formar parte de esta colaboración representa mucho más que una campaña. Es un reconocimiento a un camino que nunca imaginó recorrer. “Me siento demasiado orgullosa y feliz. Es algo que tal vez nunca imaginé: una niña como yo, que nunca se había visto como modelo, a la que Bonafont buscó para formar parte de su campaña… realmente no encuentro palabras para explicar lo que siento”, comparte.

Su participación en esta iniciativa también refleja el impacto que ha tenido su historia en nuevas generaciones que buscan verse representadas en la moda. Foto: Cortesía Bonafont

La frase que aparece en su etiqueta dentro de la campaña no fue elegida por casualidad: "Fluye con fuerza". El equipo de la marca recopiló frases que mujeres participantes de ediciones anteriores de la carrera han plasmado y propuso cada mensaje a las embajadoras de la marca después de investigar su trayectoria.

Karen reconoce que su frase conecta profundamente con su vida y su carrera: “Empecé en la industria desde los 14 años. Nunca me había visto representada como modelo y la moda puede ser un mundo muy retador. Para mí, 'Fluir con fuerza' es no perder quién eres, sentirte orgullosa de tus raíces y dejar que las cosas pasen como tengan que pasar”. Además, añade que “fluir con fuerza también es abrir camino en la moda”.

También habló del papel que ha tenido su círculo cercano en su camino: “La fuerza también viene de las personas que me rodean, de mi red de apoyo. Gracias a ellos sigo aquí”.

En momentos de incertidumbre, Karen vuelve a la frase que hoy acompaña su campaña: “'Fluir con fuerza' es no perder quién soy. A veces fluir significa ir contra la corriente, contra todas las personas que te dicen que no”.

Para ella, la resiliencia es parte esencial del proceso. “Si no es por una puerta, entra por la ventana. Lo importante es no dejar de luchar y seguir siendo tú”, reflexiona.

Las raíces que la mantienen con los pies en la tierra

Aunque actualmente vive en Ciudad de México, Karen mantiene un vínculo profundo con Oaxaca, el lugar donde creció: “Mis raíces siempre están presentes en mi día a día. Saber quién soy y de dónde vengo es lo que más me mantiene con los pies en la tierra”.

Para la modelo, representar su origen significa mucho más que mencionar su lugar de nacimiento. “Es sentirme orgullosa de ser morena, de venir de un pueblito de Oaxaca, de poder darle voz a niñas de muchas comunidades de México. Incluso mi cabello tiene historia. Es parte de amarme tal como soy”, dice.

Convertida en referente de inclusión, Karen Vega Espinosa inspira a nuevas generaciones de mujeres mexicanas. Foto: Instagram @karenespinosavega

Cada proyecto en el que participa se convierte en una oportunidad de mostrar una parte de su identidad: “Para mí Oaxaca es un lugar sagrado. Nací, crecí y viví casi toda mi vida ahí. Poder llevar un pedacito de Oaxaca a cada trabajo me hace sentir demasiado orgullosa”, expresa. Ese orgullo no solo se refleja en sus palabras, sino también en su manera de representar su cultura dentro de la industria.

La responsabilidad de inspirar a otras mujeres

Convertirse en un referente no era algo que la modelo hubiera planeado, pero hoy entiende el peso que tiene su historia para muchas personas: “Es una responsabilidad enorme. No solo para las niñas, también para personas de generaciones mayores que me escriben y me dicen que, al verme, se animaron a cumplir un sueño”.

Entre los mensajes que recibe, algunos le han dejado una huella especial. “Hay mujeres que me cuentan que siempre les dijeron que no podían ser modelos, que no tenían el perfil. Y ahora siente que sí tienen un espacio en esta industria”, afirma.

Karen Vega también ha sido testigo de cómo la moda ha comenzado a transformarse en los últimos años: “Antes veíamos, principalmente, perfiles europeos. Eso no te daba permiso de soñar con que tú también podías estar ahí”.

Hoy, la conversación ha cambiado. Confirma que “ahora vemos más diversidad, piel morena, distintos cuerpos, distintas alturas. Es muy bonito ver que poco a poco se están abriendo caminos”.

Karen Vega Espinosa comparte cómo sus raíces han influido en su historia dentro de la industria de la moda. Foto: Instagram @karenespinosavega

Al mirar hacia atrás, Karen Vega reconoce que hubo momentos difíciles en los que pensó en abandonar su carrera. Por eso, aconseja a quienes comienzan su camino: “Nunca te rindas. Muchas veces he pensado en dejar esto porque la industria puede consumir mucho, pero también hay muchas mujeres y niñas que me recuerdan por qué empecé”.

La historia detrás de su portada en Vogue

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en plena pandemia, cuando protagonizó una portada de Vogue México y Latinoamérica en una sesión completamente atípica.

La propuesta vino del fotógrafo Dorian Ulises López Macías, quien buscaba retratar cómo las personas vivían el confinamiento. “Las fotos se hicieron por Zoom, desde la esquina de mi casa”, recuerda.

La imagen de la portada incluía un detalle que llamó mucho la atención: un gallo. “Era prestado, de uno de mis primos. Para mí tenía mucho significado porque los animales fueron parte del sustento de mi familia. Representaban nuestra forma de vida”, revela. El vestuario también fue improvisado: “El vestido estaba hecho con una manta enganchada con clips”.

Cuando finalmente vio la revista publicada, la reacción fue abrumadora: “No lo podía creer. Nunca imaginé ver mi cara en una revista tan reconocida. Ese día mi Instagram explotó, me dio ansiedad ver tantos mensajes y seguidores. Fue una locura”.

El legado que quiere dejar y lo que viene para Karen Vega

Al pensar en el futuro, tiene claro qué le gustaría que su historia provocara en otras personas: “Quiero que la gente entienda que aquello que les dicen que es feo o diferente, en realidad es lo que los hace únicos”.

Más que cualquier logro profesional, su mayor deseo es inspirar a otros a creer en sus propios sueños. La modelo mexicana expresa que “solo quiero que la gente sepa que puede soñar en grande. Que puede verse en la televisión, en una revista, en cualquier lugar”.

Mientras su carrera sigue evolucionando, Karen Vega asegura que hoy prefiere tomar la vida con la misma filosofía que define su campaña: “Estoy fluyendo con la vida”, dice con una sonrisa.

Entre sus próximos proyectos se encuentran nuevas editoriales, aunque prefiere mantener los detalles en secreto por ahora. Lo que sí tiene claro es que seguirá caminando con la misma convicción que la llevó hasta aquí: “Seguimos fluyendo... pero siempre con fuerza".

De Oaxaca al mundo: Karen Vega Espinosa habla sobre identidad, resiliencia y sueños en la moda. Foto: Instagram @karenespinosavega

