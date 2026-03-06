Más Información

8M 2026: UNAM ofrece pruebas gratis de VPH a mujeres; ¿dónde y cómo acceder a ellas?

8M 2026: UNAM ofrece pruebas gratis de VPH a mujeres; ¿dónde y cómo acceder a ellas?

¿Cómo crear tu Llave MX para tener acceso a la Beca Rita Cetina de primaria?; sigue estos pasos

¿Cómo crear tu Llave MX para tener acceso a la Beca Rita Cetina de primaria?; sigue estos pasos

VIDEO: Extranjero agrede a músico ambulante en Tepic y exige que deje de cantar; gesto desata indignación

VIDEO: Extranjero agrede a músico ambulante en Tepic y exige que deje de cantar; gesto desata indignación

Alas Libres: Es Tiempo de Mujeres; ¿de qué trata, cuándo es y en dónde será el recorrido guiado?

Alas Libres: Es Tiempo de Mujeres; ¿de qué trata, cuándo es y en dónde será el recorrido guiado?

Día de la Mujer: ¿Qué hacer si no puedo salir a marchar este 8M?; conoce de qué otra manera puedes participar

Día de la Mujer: ¿Qué hacer si no puedo salir a marchar este 8M?; conoce de qué otra manera puedes participar

[Publicidad]

La alfombra azul en Barcelona fue el escenario perfecto para el estreno de Day One, la nueva serie de Amazon Prime Video que promete convertirse en uno de los thrillers tecnológicos más comentados del año.

Entre los invitados que desfilaron el día de esta premiere, uno de los miembros del elenco que más llamó la atención fue la actriz mexicana , quien apostó por un sofisticado y moderno que no pasó desapercibido.

Renata Notni en la premiere de Day One. Foto: Instagram @rennotni @andres1leon
Renata Notni en la premiere de Day One. Foto: Instagram @rennotni @andres1leon

La intérprete llegó al evento con un total look en tono beige que combinó elegancia y vanguardia, reafirmando su lugar como uno de los rostros latinos más destacados en las alfombras internacionales. La ocasión no era menor: el lanzamiento de la serie, que explora el suspenso y la tecnología en una trama llena de intriga, y que llegará a la plataforma el próximo 13 de marzo.

Leer también:

El look beige de Renata Notni que robó miradas

Para la premiere, Renata Notni eligió un diseño de Georges Hobeika que destacó por su silueta estructurada y su estética contemporánea.

El conjunto en tono beige incorpora aplicaciones brillantes y detalles florales tridimensionales que aportan textura y sofisticación al diseño. La prenda superior, de escote profundo y botones frontales, se equilibró con mangas estructuradas terminadas con moños que reforzaron la arquitectura del look.

Renata Notni apuesta por el volumen con una minifalda globo. Foto: Instagram @rennotni @andres1leon
Renata Notni apuesta por el volumen con una minifalda globo. Foto: Instagram @rennotni @andres1leon

Sin embargo, el verdadero protagonista fue la minifalda globo, una silueta abullonada que añade volumen y un aire moderno al conjunto. Este elemento convirtió el estilismo en una propuesta arriesgada pero elegante, alineada con las tendencias actuales que exploran proporciones dramáticas y estructuras escultóricas.

La actriz lució zapatos de tacón "slingback" en la misma tonalidad, la cual estiliza las piernas, además de lucir muy elegantes. Sumó a su look unas delicadas arracadas de Bulgari.

Con este atuendo, la actriz logró un balance entre sofisticación clásica y experimentación contemporánea, consolidando uno de los momentos de moda más destacados de la noche.

Aplicaciones brillantes, silueta estructurada y una minifalda globo. Fotos: Instagram @rennotni @andres1leon
Aplicaciones brillantes, silueta estructurada y una minifalda globo. Fotos: Instagram @rennotni @andres1leon

Leer también:

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses