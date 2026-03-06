La alfombra azul en Barcelona fue el escenario perfecto para el estreno de Day One, la nueva serie de Amazon Prime Video que promete convertirse en uno de los thrillers tecnológicos más comentados del año.

Entre los invitados que desfilaron el día de esta premiere, uno de los miembros del elenco que más llamó la atención fue la actriz mexicana Renata Notni, quien apostó por un look sofisticado y moderno que no pasó desapercibido.

Renata Notni en la premiere de Day One. Foto: Instagram @rennotni @andres1leon

La intérprete llegó al evento con un total look en tono beige que combinó elegancia y vanguardia, reafirmando su lugar como uno de los rostros latinos más destacados en las alfombras internacionales. La ocasión no era menor: el lanzamiento de la serie, que explora el suspenso y la tecnología en una trama llena de intriga, y que llegará a la plataforma el próximo 13 de marzo.

El look beige de Renata Notni que robó miradas

Para la premiere, Renata Notni eligió un diseño de Georges Hobeika que destacó por su silueta estructurada y su estética contemporánea.

El conjunto en tono beige incorpora aplicaciones brillantes y detalles florales tridimensionales que aportan textura y sofisticación al diseño. La prenda superior, de escote profundo y botones frontales, se equilibró con mangas estructuradas terminadas con moños que reforzaron la arquitectura del look.

Renata Notni apuesta por el volumen con una minifalda globo. Foto: Instagram @rennotni @andres1leon

Sin embargo, el verdadero protagonista fue la minifalda globo, una silueta abullonada que añade volumen y un aire moderno al conjunto. Este elemento convirtió el estilismo en una propuesta arriesgada pero elegante, alineada con las tendencias actuales que exploran proporciones dramáticas y estructuras escultóricas.

La actriz lució zapatos de tacón "slingback" en la misma tonalidad, la cual estiliza las piernas, además de lucir muy elegantes. Sumó a su look unas delicadas arracadas de Bulgari.

Con este atuendo, la actriz logró un balance entre sofisticación clásica y experimentación contemporánea, consolidando uno de los momentos de moda más destacados de la noche.

Aplicaciones brillantes, silueta estructurada y una minifalda globo. Fotos: Instagram @rennotni @andres1leon

