El Mundial 2026 no empieza, pero ya tiene a los fans más inesperados listos: los perros. Con una propuesta que mezcla deporte, moda y cultura pop, adidas presenta una colección de jerseys diseñados especialmente para mascotas, inspirados en algunas de las selecciones más emblemáticas del torneo.

Más que un simple producto, este lanzamiento confirma cómo el futbol ha dejado de ser solo un juego para convertirse en una experiencia que se vive en todos los niveles —incluyendo, sí, a los lomitos.

Jerseys para lomitos. Foto: Adidas

Los jerseys del Mundial 2026 llegan en versión pet

La colección retoma los uniformes oficiales de selecciones como México, Argentina, Colombia y Japón, adaptándolos a siluetas pensadas para perros. El resultado son piezas que replican fielmente colores, escudos y detalles, pero en formatos más ligeros y cómodos.

En el caso de México, el clásico verde con acentos tricolor se mantiene como protagonista, mientras que Argentina apuesta por sus icónicas franjas celestes y blancas. Colombia, por su parte, destaca con un amarillo vibrante que resalta a simple vista.

Jersey de la Selección Nacional Mexicana de Futbol. Foto: Adidas

Cada diseño conserva la esencia futbolera original, pero con un enfoque funcional que permite que las mascotas se muevan con facilidad.

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Cuánto cuestan y cuándo salen

Los jerseys para perros de adidas tendrán un precio aproximado de $799 pesos mexicanos, colocándose dentro del rango de productos oficiales de la marca. Su lanzamiento está previsto para el 1 de mayo, con disponibilidad en distintos mercados, incluyendo México y otros países de América Latina.

Jersey de Argentina para tu lomito. Foto: Adidas

Este lanzamiento no es casual. Forma parte de una tendencia cada vez más fuerte: integrar a las mascotas en el estilo de vida de sus dueños.

Los jerseys para perros no solo son un guiño adorable, sino una extensión del ritual futbolero. Porque si algo deja claro esta colección es que el Mundial 2026 ya no solo se ve… se vive, se comparte y ahora también se viste en conjunto.

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