El universo de la Fórmula 1 sigue expandiéndose más allá de las pistas, y esta vez lo hace desde la moda. Alexandra Leclerc —esposa del piloto Charles Leclerc— se une a la firma californiana FRAME para lanzar una colección cápsula que captura la esencia del verano europeo desde una mirada contemporánea.

La colaboración no responde a una tendencia pasajera, sino a una evolución natural: la consolidación de perfiles que, desde el deporte y su entorno, están redefiniendo el lujo cotidiano.

Alexandra Leclerc x FRAME

De acuerdo con lo presentado por la marca, la colección consta de 21 piezas que reinterpretan el estilo relajado pero sofisticado de destinos como Mónaco, donde Alexandra Leclerc desarrolla gran parte de su vida.

El enfoque es claro: prendas versátiles que funcionan tanto en el día como en la noche, con una estética que prioriza la simplicidad bien ejecutada.

Alexandra Leclerc da el salto a la moda con FRAME. Foto: FRAME

La colección se construye a partir de siluetas limpias y materiales ligeros, pensados para el clima cálido. Predominan piezas como:

Vestidos fluidos de líneas rectas

Camisas oversize con caída suave

Denim relajado con cortes clásicos

Tops minimalistas en tonos neutros

La paleta se mantiene en blancos, crudos, azules y tonos tierra, reforzando esta idea de un guardarropa cápsula que se siente atemporal, pero alineado con el presente.

Más que seguir tendencias, la propuesta apuesta por un estilo que se percibe natural: effortless, pero cuidadosamente construido.

Una colección que traduce el verano europeo. Foto: FRAME

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El estilo personal como punto de partida

Uno de los elementos clave de esta colaboración es que no busca imponer una narrativa externa, sino partir del propio estilo de Alexandra Leclerc.

Según se ha compartido, la colección fue pensada como una extensión de su forma de vestir: piezas que realmente usaría, diseñadas para su día a día.

Esto se traduce en una propuesta coherente, donde cada prenda parece dialogar con la siguiente, permitiendo múltiples combinaciones sin perder identidad.

Así se ve el lujo cotidiano en versión verano. Foto: FRAME

La alianza entre Alexandra Leclerc y FRAME también refleja un cambio más amplio dentro de la industria: el lujo ya no se define únicamente por lo aspiracional, sino por lo habitable. Prendas que funcionan, que se repiten, que acompañan.

En ese sentido, esta colección no busca ser llamativa, sino relevante. No pretende destacar por exceso, sino por precisión. Y justo ahí está su fuerza.

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