Bobbi Brown está oficialmente de regreso en México. La firma de maquillaje y skincare anunció su relanzamiento en el país con una estrategia enfocada completamente en el e-commerce, apostando por una experiencia de compra mucho más digital y accesible para consumidores de todo el país.

Aunque el regreso de la marca ocurre de la mano de Amazon México, el verdadero foco está en el regreso de algunos de sus productos más icónicos y en el crecimiento que el mercado de belleza premium ha tenido en México durante los últimos años.

Ahora puedes encontrar Bobbi Brown en Amazon. Foto: Bobbi Brown

Con este lanzamiento, Bobbi Brown también se convierte en una de las primeras marcas de lujo del portafolio de The Estée Lauder Companies en operar bajo un modelo completamente online en el país.

Los productos más vendidos de Bobbi Brown

El relanzamiento llega con un catálogo de más de 120 productos entre maquillaje, skincare y herramientas beauty, incluyendo algunos de los favoritos más virales de la marca.

Sus tres productos más vendidos. Foto: Bobbi Brown

Uno de los productos estrella es la Vitamin Enriched Face Base, una crema hidratante con acabado primer que se ha convertido en uno de los básicos más populares entre makeup artists y amantes del maquillaje gracias a su textura ligera y efecto glow sobre la piel.

Otro de los best sellers de la marca es el Skin Full Cover Concealer, conocido por su cobertura ligera pero de larga duración, además de su acabado natural pensado para el uso diario.

La lista también incluye el famoso Crushed Lip Color, uno de los labiales más vendidos de Bobbi Brown por su efecto difuminado, hidratante y mucho más effortless que un lipstick tradicional.

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Quiet luxury y maquillaje natural

Desde hace algunos años, Bobbi Brown se ha mantenido como una de las marcas favoritas para quienes prefieren una estética mucho más natural y sofisticada dentro del maquillaje.

La firma continúa apostando por el llamado “quiet luxury”, una tendencia que prioriza acabados elegantes, piel luminosa y productos pensados para realzar el rostro sin looks excesivamente cargados.

Actualmente, dentro de la plataforma también destaca una selección curada por Bárbara de Regil, donde se pueden encontrar algunos de sus productos favoritos de la marca.

¿Dónde comprar Bobbi Brown en México?

Los productos de Bobbi Brown ya están disponibles en México a través de su tienda oficial en Amazon México.

La marca aseguró que los precios buscarán mantenerse competitivos respecto a Estados Unidos, facilitando el acceso a consumidores mexicanos interesados en beauty premium y skincare de lujo.

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