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El calzado es un elemento al que se le pone menos atención en las temporadas de calor; sin embargo, llevar un estilo cómodo puede evitar problemas como la transpiración excesiva y, al mismo tiempo, eleva los looks con vestidos, jeans y faldas.
Por lo anterior, en De Última te presentamos 5 ideas de sandalias y zapatos abiertos de Zara que seguro amarás llevar estos días.
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5 estilos frescos de sandalias y zapatos abiertos de Zara
1. Sandalias con plataforma
Estas sandalias tienen una punta redonda y una tira delantera que separa el dedo gordo de los demás, proporcionando mayor agarre en el pie.
Su suela es de vinil, por lo que la plataforma brinda soporte y comodidad en cada pisada. Además, tienen un diseño muy de los años 2000.
2. Sandalias de tacón bajo
Las sandalias de tacón bajo han llegado para quedarse; en este calzado, su tira delantera y su acabado en punta redonda agregan un toque elegante al look.
Ya sea con faldas largas o pantalones de mezclilla, son una excelente opción para lucir en la oficina y en ocasiones especiales.
3. Ballerinas con hebilla
Las ballerinas, populares entre gurús de la moda, son ligeras y, en esos días donde el clima cambia drásticamente, te pueden proteger de lluvias y del calor.
El modelo de Zara cuenta con un diseño de punta redonda y la abertura del empeine tiene una hebilla metálica ajustable, lo que también da la posibilidad de utilizarlas con o sin calcetines.
4. Mules
Los mules se distinguen por su abertura en el talón y punta alargada. En este caso, Zara los vende con una silueta triangular que estiliza y visualmente alarga las piernas.
Además, incluyen una tira en la parte de atrás para evitar que el calzado se salga al caminar.
5. Sandalias básicas
Si quieres mantenerte en los básicos, elige las sandalias de la colección de HAVAIANAS X Zara. Se caracterizan por una suela plana, una tira delantera con una sección que separa el dedo gordo del resto, una suela en relieve para evitar resbalones.
Combina estos 5 calzados en tus atuendos diarios o llévatelos a la playa en tus próximas vacaciones.
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