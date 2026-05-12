El calzado es un elemento al que se le pone menos atención en las temporadas de calor; sin embargo, llevar un estilo cómodo puede evitar problemas como la transpiración excesiva y, al mismo tiempo, eleva los looks con vestidos, jeans y faldas.

Por lo anterior, en De Última te presentamos 5 ideas de sandalias y zapatos abiertos de Zara que seguro amarás llevar estos días.

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5 estilos frescos de sandalias y zapatos abiertos de Zara

1. Sandalias con plataforma

Estas sandalias tienen una punta redonda y una tira delantera que separa el dedo gordo de los demás, proporcionando mayor agarre en el pie.

Su suela es de vinil, por lo que la plataforma brinda soporte y comodidad en cada pisada. Además, tienen un diseño muy de los años 2000.

Sandalias con plataforma. Foto: Zara

2. Sandalias de tacón bajo

Las sandalias de tacón bajo han llegado para quedarse; en este calzado, su tira delantera y su acabado en punta redonda agregan un toque elegante al look.

Ya sea con faldas largas o pantalones de mezclilla, son una excelente opción para lucir en la oficina y en ocasiones especiales.

Sandalias de tacón bajo. Foto: Zara

3. Ballerinas con hebilla

Las ballerinas, populares entre gurús de la moda, son ligeras y, en esos días donde el clima cambia drásticamente, te pueden proteger de lluvias y del calor.

El modelo de Zara cuenta con un diseño de punta redonda y la abertura del empeine tiene una hebilla metálica ajustable, lo que también da la posibilidad de utilizarlas con o sin calcetines.

Ballerinas con hebilla. Foto: Zara

4. Mules

Los mules se distinguen por su abertura en el talón y punta alargada. En este caso, Zara los vende con una silueta triangular que estiliza y visualmente alarga las piernas.

Además, incluyen una tira en la parte de atrás para evitar que el calzado se salga al caminar.

Mules. Foto: Zara

5. Sandalias básicas

Si quieres mantenerte en los básicos, elige las sandalias de la colección de HAVAIANAS X Zara. Se caracterizan por una suela plana, una tira delantera con una sección que separa el dedo gordo del resto, una suela en relieve para evitar resbalones.

Sandalias básicas. Foto: Zara

Combina estos 5 calzados en tus atuendos diarios o llévatelos a la playa en tus próximas vacaciones.

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