¿Tienda de belleza o pastelería? Se podría decir que ambas. Recientemente, Givenchy Beauty abrió una pop-up store en Plaza Satélite para dar a conocer sus novedades con más cercanía. El espacio tiene una hermosa decoración, inspirada en el universo de su nueva fragancia, cuyo aroma evoca un postrecito.

Hay una pequeña cafetería: Irresistible Pâtisserie, donde puedes sentarte a tomar un latte o un matcha, acompañado con galletas o un pastel. Una de las actividades más divertidas que ofrecen es que puedes decorar tu propio pastel individual y así explorar tus talentos de chef pastelero.

El día de la inauguración, estuvo presente la actriz y cantante Paulina Goto, quien es portavoz del nuevo ‘eau de parfum’ de la línea Irresistible y pudimos platicar con ella sobre su experiencia con la fragancia.

Las bebidas están inspiradas en los perfumes Irresistible. Foto: Cortesía Givenchy Beauty

Entre perfumes y maquillaje de Givenchy

En la tienda puedes probar el nuevo Irresistible Eau de Parfum Nectar, primera fragancia gourmand de Givenchy. Los perfumes gourmand son dulces y contienen notas que evocan el aroma de alimentos, golosinas o postres, y este 2026 son los preferidos.

Irresistible Nectar te saluda con chispeantes y frescas notas de aceite de nerolí, el cual tiene el balance perfecto entre lo cítrico y lo floral. También se respira el ADN del Irresistible original, con una fusión de rosas y maderas. El toque dulzón que caracteriza a la nueva fragancia (sin llegar a empalagar), viene dado por una nota de acorde de pistache, que es cremosa y muy envolvente, al mezclarse con la madera de vainilla. Es un aroma dulce suave, elegante y femenino.

El frasco mantiene la forma que representa a la línea: cuadrado, hecho para acomodarse en la palma de la mano. Tiene el particular diseño facetado de Irresistible, pero con terminación iridiscente en tono lila. Nos contaron que esta tonalidad especial está inspirada en el brillo de los iluminadores en polvo Prisme Libre Highlighter Powder. Se adorna con una tapa en tono oro rosa y una coqueta cinta rosa.

Tip De Última: además de las zonas de pulso, te recomendamos aplicarlo en tu ropa, no te preocupes que no se sentirá en exceso.

En la pop-up también pueden acercarse a probar el aroma del perfume Irresistible original —afrutada, amaderada y floral, con notas de rosa y cedro—, que inició este universo olfativo en 2020.

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En cuanto a las novedades en maquillaje, pueden pasar a probar sus tonos, texturas y acabados con orientación de expertos:

Perfecto Serum Lip Oil.

Prisme Libre Highlighter Powder.

El Perfecto Serum Lip Oil está creado para cuidar los labios, mientras les aporta brillo, color (sutil) y efecto voluminizador. Contiene aceite de rosas y escualano, ingredientes que hidratan y mantienen su suavidad. Los probamos y no se sienten pegajosos.

El maquillaje incorpora tratamiento para cuidado de la piel. Foto: Cortesía Givenchy Beauty

El Prisme Libre Highlighter Powder también tiene ingredientes hidratantes: micro ácido hialurónico y escualano. Este polvo combina dos tonos complementarios para aportar luminosidad “nacarada y modulable”, describen; es de textura ligera y aterciopelada.

“También incorpora la exclusiva tecnología Prismatic LightTM de Givenchy, que combina polvos difuminadores y perlas reflectoras de la luz para un efecto glow lifting y de larga duración”, detalla la marca.

Su presentación conecta con la alta costura de Givenchy. Foto: Cortesía Givenchy Beauty

Tanto el Lip Oil como el Highlighter están disponibles en 4 tonos. Algo que nos encantó cuando los vimos en la pop-up store es que Givenchy propone cómo combinar ambos productos. Estos son los looks:

The Rosy Lilac (look lila rosado): Lip Oil ‘Rose Quartz’ + Highlighter Powder ‘Lilac Pink’.

The Gold Berry (look dorado rojizo): Lip Oil ‘Vinyl Berry’ + Highlighter Powder ‘Rosy Gold’.

The Pearly Peach (look durazno nacarado): Lip Oil ‘Iridescent Peach’ + Highlighter Powder ‘Pearly Gold’.

The Copper Cherry (look cereza cobrizo): Lip Oil ‘Crystal Cherry’ + Highlighter Powder ‘Coral Copper’.

Paulina Goto, portavoz del nuevo Irresistible Nectar

La actriz, cantante y compositora Paulina Goto es portavoz en México de la primera fragancia gourmand de Givenchy; en el evento destacaron que ella es una artista muy completa que abraza los valores de Irresistible, una oda a la libertad, la espontaneidad y la autenticidad.

Paulina se mostró realmente emocionada: “Estoy amando este nuevo lanzamiento”, afirmó. “Me encanta, porque me encantan los postres; desde que te estás aplicando Irresistible Nectar te sientes como si estuvieras entrando a una pastelería deliciosa, con los postres más ricos del mundo. Siento que es una fragancia muy envolvente, las notas que tiene le dan un toque muy especial. Cuando hueles rico, cuando tienes un perfume que te enamora y te hace sentir especial, eso también lo proyectas afuera”, expresó.

Paulina Goto es portavoz de Irresistible Nectar. Foto: Cortesía Givenchy Beauty

Para la artista, la autenticidad es la cualidad que te hace ser una persona irresistible y lo resumió en esta frase: “La autenticidad siempre te va a hacer ser irresistible”. “Cuando estás con alguien que sientes que es él mismo o ella misma, con esa seguridad, siento que hay un imán que te atrae”, agregó.

La cantante conecta el aroma del nuevo perfume con su canción y disco “Natural”, porque justamente “habla mucho de la autenticidad”, expresó. Cuando abordamos el valioso significado de la autenticidad, Paulina Goto, además, nos recordó que en nuestras diferencias se encuentra nuestra magia y que deberíamos abrazarlas mucho más, en vez de rechazarlas o “apagarlas” para encajar.

Sobre sus tips para usar un perfume, le gusta aplicarlo en las muñecas y el cuello, y culminar con un halo envolvente en la parte superior del torso que también impregna su ropa. “Este perfume lo puedes usar para el día y la noche, eso me gusta; luego te vas de viaje y no te tienes que llevar dos perfumes, te llevas uno: Irresistible Nectar, ¡y listo!”, concluyó.

Paulina Goto sostiene Irresistible Nectar. Foto: Cortesía Givenchy Beauty

¿Hasta cuándo puedes visitar la pop-up de Givenchy?

La pop-up store de Givenchy estará abierta hasta el domingo 17 de mayo en Plaza Satélite.

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