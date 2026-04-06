La primavera no solo se traduce en cambios de temperatura, también en una rotación natural de perfumes. Las notas pesadas ceden espacio a composiciones más luminosas, donde flores, frutas y acordes suaves toman protagonismo. Esta temporada, las marcas apuestan por perfumes que no solo acompañan, sino que construyen una identidad más ligera, versátil y, en muchos casos, más personal.

Aquí, una selección de fragancias que definen la primavera 2026 desde distintas interpretaciones olfativas.

Dior Addict Glow

Las tres nuevas fragancias: Rosy Glow, Peachy Glow y Purple Glow, giran alrededor de una misma idea, flores reinterpretadas desde acordes dulces, afrutados y ligeramente gourmand. Más que perfumes independientes, funcionan como variaciones de un mismo universo olfativo, donde cada color marca una personalidad distinta:

Rosy Glow se construye desde la rosa de Damasco, suavizada con lichi y un fondo cremoso que aporta un acabado casi caramelizado. El resultado es un floral dulce, ligero y fácil de llevar.

Peachy Glow apuesta por una mezcla más envolvente, donde el durazno se funde con jazmín y una base tipo crema avainillada. Es el más cálido del trío, con un perfil suave y reconfortante.

Purple Glow, por su parte, es el más intenso: combina iris con matices de frambuesa y azúcar glas, generando una fragancia más profunda, con un lado floral más sofisticado pero aún dentro del terreno dulce.

Tres versiones, un mismo lenguaje: florales con un giro dulce y contemporáneo. Foto: Dior Beauty

En conjunto, la colección se mueve dentro de los llamados florales gourmand, una categoría que mezcla la delicadeza de las flores con notas comestibles, logrando perfumes más contemporáneos.

El diseño también refuerza esta idea: frascos inspirados en el universo glossy, con acabados brillantes y colores translúcidos que conectan directamente con la experiencia sensorial de cada fragancia.

Precio aproximado: $2,000 – $3,400 MXN

Dónde comprar: boutiques Dior, Sephora, Liverpool, El Palacio de Hierro y en línea.

Mod Vanilla de Ariana Grande

Encanta desde su lanzamiento en 2022. Se trata de una fragancia ámbar-vainilla que combina notas cremosas y ligeramente empolvadas con un fondo cálido. Abre con toques de ciruela, almizcle y fresia, evoluciona hacia un corazón más dulce con praliné y raíz de lirio, y termina en una base envolvente de vainilla y manteca de cacao.

El resultado no es una vainilla pesada ni completamente azucarada, sino una versión más “aireada”: dulce, pero con cierta limpieza que la hace fácil de usar en primavera. Justo ahí está su fuerza, en ser un gourmand accesible, cotidiano y sin exceso.

Vainilla suave, más piel que postre. Foto: Sephora

Además, este tipo de fragancias responde a una tendencia clara: las vainillas modernas ya no buscan oler a postre, sino a piel cálida con un toque dulce.

Precio aproximado: $1,200 – $1,800 MXN

Dónde comprar: Sephora, Liverpool, Amazon y tiendas especializadas.

Kenzo Le Rouge Flower

Kenzo reinterpreta su icónica amapola con el nuevo Le Rouge Flower Eau de Parfum, una versión más intensa y contemporánea que juega con la idea de “cómo olería el color rojo”.

La fragancia se construye desde contrastes: una salida limpia con almizcles y vapor de arroz, seguida de un corazón floral dominado por la rosa, y un fondo cálido donde la vainilla y notas amaderadas —impulsadas por la molécula Amberever— aportan profundidad. El resultado es un perfume envolvente, con un perfil gourmand limpio que no satura.

Un perfume que traduce el rojo en intensidad y contraste. Foto: Cortesía Kenzo

El frasco también marca un cambio importante: desaparece la amapola visual para dar paso a un diseño rojo lacado, más minimalista y gráfico.

Precio aproximado: $2,500 – $3,500 MXN

Dónde comprar: Sephora, Liverpool, El Palacio de Hierro y tiendas especializadas.

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Irresistible Eau de Parfum Nectar de Givenchy

Givenchy expande su línea Irresistible con la versión Nectar, una fragancia de lanzamiento reciente que se inclina hacia lo gourmand sin perder su base floral.

La composición abre con notas frescas de neroli, evoluciona hacia un corazón de rosa —icónica en la línea— y se suaviza con un acorde cremoso de pistacho que le da un giro inesperado. Es dulce, pero equilibrado, pensado para quienes buscan una fragancia femenina con un toque distinto.

Dulce, pero con estructura: rosa y pistacho en equilibrio. Foto: Cortesía Givenchy

El frasco, en tonos lila iridiscente con detalles metálicos, refuerza esta dualidad entre suavidad y carácter.

Precio aproximado: $3,000 – $4,000 MXN

Dónde comprar: Liverpool, El Palacio de Hierro, Sephora y boutiques Givenchy.

Rosé de Ferrioni

Ferrioni propone uno de sus clásicos de la década de 2010 para esta temporada: Rosé, un perfume femenino que combina frescura y suavidad en una estructura clásica floral-frutal. Abre con clementina, aportando un inicio luminoso; en el corazón, la rosa turca domina con un perfil delicado, mientras que el cedrón equilibra con un matiz verde. El fondo de cedro aporta calidez sin volverla pesada.

Un floral frutal limpio, pensado para el día a día. Foto: Cortesía Ferrioni

Es una fragancia fácil de usar, ideal para quienes prefieren perfumes discretos pero bien definidos.

Precio aproximado: $600 – $900 MXN

Dónde comprar: tiendas Ferrioni, Liverpool y otras tiendas departamentales.

Lacoste Original For Her

Lacoste conquista con Original For Her (2025), una fragancia que equilibra frescura y calidez dentro de la familia floral frutal.

La composición abre con pera jugosa, aportando un inicio luminoso y ligeramente dulce, mientras que el jengibre introduce un contraste vibrante que evita que la fragancia se vuelva plana. En el corazón, el jazmín suma una dimensión floral más pulida, y en el fondo, la vainilla y el ámbar construyen una estela suave pero envolvente.

Entre lo fresco y lo cálido, un balance fácil de llevar. Foto: Lacoste

El frasco, en tono rosa alargado con acentos dorados, mantiene una estética limpia que refuerza esa idea de feminidad espontánea y contemporánea.

Precio aproximado: $1,500 – $2,200 MXN

Dónde comprar: Liverpool, El Palacio de Hierro, Sephora.

Más que seguir una sola tendencia, los perfumes de esta temporada muestran una apertura hacia distintas formas de interpretar la primavera: desde lo dulce y envolvente hasta lo fresco y minimalista. La elección ya no pasa solo por la intensidad o duración, sino por cómo cada fragancia se adapta al ritmo y estilo de quien lo lleva.

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