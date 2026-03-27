La primavera siempre trae consigo una paleta de colores que invita a bajar el ritmo visual: tonos suaves, siluetas ligeras y combinaciones que se sienten frescas.

Esta temporada los tonos pastel no solo regresan, se consolidan como una de las apuestas más versátiles del momento. Desde amarillo mantequilla hasta azul suave, la clave está en cómo se integran en looks que funcionan tanto en lo cotidiano como en planes más relajados.

Y si hay algo que define esa tendencia en 2026, es su capacidad de adaptarse: no se trata de looks evidentes, sino de combinaciones bien pensadas que equilibran color, textura y proporción. Con eso en mente, estos outfits de Studio F funcionan como guía para llevar los tonos pastel sin complicaciones.

Vestido amarillo mantequilla

Este look parte de un vestido corto de tirantes en tono amarillo, una pieza ligera que cae de forma natural sobre el cuerpo y aporta movimiento sin esfuerzo. El corte sencillo permite que el color sea el protagonista, mientras que el largo corto lo hace perfecto para días cálidos.

Para contrastar, se suma un bolso de hombro acolchado en tono café, que introduce profundidad al look y rompe con la suavidad del pastel sin perder armonía.

El conjunto se completa con unas sandalias de tacón en tono natural, que mantienen la coherencia cromática y elevan el outfit sin hacerlo demasiado formal. El resultado: un look fresco, femenino y perfectamente equilibrado.

Minimalista pero elegante. Foto: Studio F

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Azul pastel con texturas

Este outfit combina una camiseta en tono azul pastel con detalles decorativos, una pieza que mezcla estructura y fluidez en una sola prenda. Su corte la hace versátil, mientras que el color aporta frescura inmediata.

Se complementa con un short de crochet, que introduce textura y un aire más relajado, casi artesanal, perfecto para la temporada. Las sandalias bicolor en tonos tierra anclan el look, aportando estabilidad visual y comodidad.

Finalmente, un bolso en tono tierra completa el conjunto, manteniendo una línea natural y funcional. El resultado es un outfit que se siente ligero, cómodo y completamente alineado con el espíritu de primavera.

El pop de color puedes llevarlo en la bolsa o en los zapatos. Foto: Studio F

Neutros con acento de color

Aquí, el punto de partida es una blusa de manga corta en tono amarillo, con una silueta relajada que aporta ligereza y un aire effortless. Puedes combinarlo con un pantalón blanco con pinzas, una pieza clave que estructura el look y le da un giro más pulido. El contraste entre el amarillo suave y el blanco crea una base limpia y luminosa.

En los pies, unas sandalias planas blancas refuerzan esa estética minimalista y cómoda. Pero el detalle que transforma todo es el bolso de mano en color vino: un acento vibrante que rompe con la paleta suave y añade personalidad sin saturar el conjunto.

En esta ocasión el pop de color es la bolsa color vino. Foto: Studio F

Cómo llevar los tonos pastel esta temporada

Más allá de las prendas específicas, estos looks comparten una misma lógica: equilibrar.

Los tonos pastel funcionan mejor cuando se combinan con neutros, texturas o acentos más intensos que eviten que el outfit se vea plano. Esta primavera, la clave no está en usar más color, sino en saber cómo integrarlo. Porque cuando se hace bien, lo suave también puede ser un statement.

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