Las mamás tienen una rutina ajetreada, pero una manera de consentirse a sí mismas es durante la hora de skincare. No se necesitan muchos pasos, con los correctos es más que suficiente para que puedan lucir una piel saludable.

Hoy en De Última les compartimos a las mamis una guía que les será de gran utilidad.

¿Qué pasos debe tener la rutina de skincare de mamá?

1. Limpieza

De acuerdo con la dermatóloga Megan Lent, lavar la cara con un jabón en gel es un paso básico dentro de la rutina de mamá y no debe omitirse. Esta fórmula se remueve fácilmente, así que también acorta los tiempos.

Otra opción es usar un jabón neutro, que puede eliminar los restos de maquillaje y la suciedad externa que se acumula durante el día. Otra ventaja e este producto es que es apto para pieles sensibles y no genera mucha espuma.

También se recomienda utilizar un jabón antiedad, que contiene compuestos como colágeno, ácido hialurónico, rosa mosqueta y antioxidantes para regenerar la piel.

Para el skincare, las mamás deben elegir productos de rápida absorción. Foto: Unsplash

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2. Hidratación

Después de lavar y secar delicadamente la cara, el siguiente paso es hidratar. Para ello, los expertos de La Roche Posay aconsejan utilizar una crema de rápida absorción.

Los hidratantes en formato de emulsión, loción y gel son los mejores, puesto que dejan mitificado el rostro y evitan la sensación grasosa. Sin duda, es un gran beneficio para seguir avanzando con la rutina y no tardarse esperando a que se absorban los productos.

Si se desea atenuar las arrugas alrededor de los ojos, aplica un contorno o una crema específica también es una gran idea y, sobre todo, cuando el producto incluye un masajeador de aluminio en la punta.

Hidratar el contorno de ojos puede ayudar a reducir las arrugas. Foto: Unsplash

3. Protección contra el sol

El último paso es aplicar protector solar. Los dermatólogos recomiendan usar productos con protección (SPF) de 50; de preferencia, minerales porque su formulación es suave y cuentan con propiedades antiedad.

Y, finalmente, tienen el beneficio de corregir los signos del fotoenvejecimiento, entre los que se encuentran manchas, arrugas y flacidez.

En pieles maduras se recomendable usar un protector solar con SPF de 50. Foto: Unsplash

¿Qué ingrediente beneficia más a las pieles maduras?

Adicional a estos tres pasos básicos, otro ingrediente que favorece las pieles maduras es la vitamina C, un potente antioxidante que aporta luminosidad, unifica el tono y hasta estimula la producción de colágeno.

Si bien es posible obtenerla de alimentos como la naranja o el limón, existen productos de skincare que lo contienen en cantidades considerables, sobre todo cuando se trata de sérums.

La única indicación es utilizar la vitamina C por las mañanas, puesto que incrementa la protección contra los radicales libres. En las noches es posible usarla, aunque lo único que hace es aprovechar el proceso de reparación natural de la dermis.

La vitamina C es antiedad y aporta brillo a la cara. Foto: Unsplash

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