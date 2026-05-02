Las arrugas son líneas de expresión que aparecen naturalmente en el rostro, pero también suelen acentuarse conforme pasan los años. Y no hay manera de evitarlas.

Comúnmente, dichos pliegues se perciben alrededor de los labios y en el contorno de los ojos. Y aunque tampoco se pueden eliminar, mas que con procedimientos estéticos mayores, es posible reducirlas con ayuda de la vaselina.

Hoy en De Última te contamos cómo aplicarla si quieres refrescar tu mirada.

La vaselina no solo hidrata, también disminuye las arrugas faciales. Foto: Pixabay

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¿Cómo reducir las arrugas con vaselina?

De acuerdo con el portal especializado WebMD, la vaselina es un producto que no elimina automáticamente las arrugas, aunque sí las disminuye con el uso constante. Por eso, lo primero que debes saber es que la técnica para lograrlo se llama “slugging”.

Dicha práctica consiste en hidratar la piel hasta obtener una apariencia brillosa, como si un caracol dejara su rastro en la piel, de ahí su mismo nombre.

También conocida como “slugging skincare”, implica colocar vaselina antes de dormir en el contorno de ojos. De este modo crea una “capa protectora” que retiene la humedad durante la noche, y entre más agua más rellenas las líneas de expresión.

¿Cómo usar vaselina para las arrugas del contorno de ojos?

1. Limpieza

Antes de aplicar vaselina alrededor de los ojos es necesario limpiar la piel; si ya tienes alguna rutina específica puedes realizarla con normalidad.

Este producto no solo hidrata, sino que sella todos los productos que hayas puesto con anterioridad y permite que se absorban por completo.

2. Aplicación de la vaselina

Una vez que tu cara está limpia, con tus dedos pon un poco de vaselina en la zona de las ojeras y en el exterior de los ojos, justo donde se forman naturalmente las líneas de expresión.

Aplica una capa ligera, no abuses porque podrías volver oleosa tu piel. Si te preocupa manchar las fundas de tus almohadas mientras duermes, coloca una toalla y descansa con tranquilidad.

3. Cuidados matutinos

Al día siguiente notarás hidratación y suavidad en el contorno de ojos. Posteriormente vuelve a lavar tu rostro y coloca el resto de productos de tu ruina convencional.

La vaselina hidrata la piel, pero debe usarse en pequeñas cantidades. Foto: Unsplash

¿Qué consideraciones tener al usar vaselina en la piel?

Si tienes dudas sobre el uso de vaselina en tu skincare, dado que existen muchos mitos sobre que puede ser "pesada" u ocasionar brotes de acné, puedes estar tranquila: no es un producto comedogénico.

Pero sí es importante limpiar la cara antes de utilizarla porque, de lo contrario, la marca Vaseline advierte que los restos de maquillaje pueden quedarse atrapados en los poros y favorecer la aparición de bacterias, lo que da origen al acné.

La vaselina no es comedogénica. Foto: Unsplash

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