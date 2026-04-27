Los cambios de temperatura tienen un impacto significativo en tu cutis. Mientras que en el invierno aumenta la resequedad, con el calor y el clima húmedo hay una mayor producción de grasa, lo cual provoca que tu piel tienda a verse brillosa.

Quienes padecen enfermedades dermatológicas crónicas también resienten las variaciones de tiempo, por lo que deben acudir con el médico especialista para ajustar tanto su tratamiento clínico como su rutina de cuidado.

Es importante cambiar la textura de tus productos de belleza en temporada de clima húmedo para que la piel pueda absorber mejor los activos, así como para evitar que aumente la producción de sebo o vayan a salirte brotes.

Los cambios de temperatura tienen mayor impacto en nuestra piel de lo que creemos. Foto: Freepik

¿El clima húmedo estropea la piel?

“Cuanto más cerca está el verano, empieza a haber una sensación de seborrea en la zona T, es decir, frente, nariz y mentón. Durante estos meses, la piel se siente sucia e incómoda a lo largo del día”, señala la dermatóloga Daniela Bañuelos Díaz.

Tanto la humedad como el calor extremo estimulan la actividad de las glándulas sebáceas, lo que puede obstruir los poros, facilitar la proliferación de bacterias y causar que aparezcan los tan odiados granos, a veces más inflamados que de costumbre.

“Los pacientes con dermatitis seborreica, o sea, caspa en la cabeza; eritema alrededor de la nariz o con rosácea también sufren mucho con los cambios de temperatura, sobre todo cuando llega el verano”, indica la especialista en cirugía cosmética.

Los pacientes con dermatitis son los que más sufren con el cambio de clima. Foto: Freepik

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Cuidados de la piel en clima húmedo

En época de calor debes hacer modificaciones a tu rutina de skincare, especialmente en cuanto a las texturas de tus productos de belleza. En estos meses tienes que usar más geles o cremas fluidas de toque seco con los concentrados de siempre.

“Lo ideal es aplicar sueros por la mañana, con antioxidantes como vitamina C o ácido ferúlico. Para la noche deben reservarse las cremas más espesas, por ejemplo, con ácido hialurónico, así como los renovadores cutáneos, ya sea retinol o ácido glicólico.

“Durante el día hay que usar siempre protector solar, aun cuando el sol no pegue directamente en el rostro, ya que la radiación ultravioleta se filtra a través de las nubes. Se debe reaplicar cada 80 minutos si se suda mucho”, advierte Daniela Bañuelos Díaz.

El uso de los productos correctos siempre es clave. Foto: Freepik

Para las pieles oleosas se recomiendan productos con texturas muy ligeras o geles de secado rápido. Si utilizas brumas, debes aplicarlas en forma de Z, mientras que con los sticks hay que tener cuidado de no compartirlos y de cubrir bien las áreas a proteger.

Si bien hay que elegir dermolimpiadores más desengrasantes en tiempos de clima húmedo, las fórmulas con azufre o ácido salicílico pueden ser muy agresivas para la piel. Utiliza presentaciones en barra para lavar pecho y espalda, y las espumas para el rostro.

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