Los poros tapados son uno de los problemas más comunes de la piel, y ocasionan que luzca opaca, que adquiera una textura irregular y hasta la hace vulnerable a sufrir brotes de acné.

Mantenerlos limpios no sólo mejora su aspecto, sino que también sirve para prevenir afecciones como foliculitis, quistes sebáceos y comedones. Hoy te decimos cómo lograrlo.

Los poros se ven más grandes cuando están obstruidos por suciedad, grasa o células muertas. Foto: Unsplash

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¿Por qué se tapan los poros de la cara?

De acuerdo con un artículo de Medicover Hospitals, los poros se encargan de liberar aceites naturales y sudor, ayudando a mantener la piel fresca, hidratada y libre de ciertas toxinas que se acumulan en el organismo.

Sin embargo, cuando se bloquean por la acumulación de grasa, suciedad, células muertas o bacterias, provocan signos como la aparición de puntos negros, puntos blancos y hasta brotes de acné. Principalmente, esto sucede en zonas como alrededor de la nariz, frente y barbilla.

Además, los expertos en dermatología de La Roche-Posay señalan que las pieles grasas y mixtas son más propensas a presentar poros tapados, ello debido a la mayor actividad de las glándulas sebáceas.

Así, el exceso de sebo, combinado con impurezas y células muertas, hace que estos pequeños orificios se obstruyan.

Según los especialistas, existen otros factores que influyen en este problema como la genética, el envejecimiento, el clima y el uso de productos inadecuados para cada tipo de piel: por ejemplo, usar productos grasosos en las pieles oleosas, o demasiado mantequillosos en los cutis secos.

Los poros tapados son una característica natural e inevitable, pero sí pueden minimizarse con una rutina de skincare adecuada.

Si no limpias adecuadamente tu cara, los poros se obstruyen. Foto: Unsplash

¿Cómo evitar los poros tapados en la cara?

La limpieza diaria, tanto en la mañana como en la noche, es indispensable para evitar los poros tapados.

Vapor facial

La marca dermatológica Eucerin recomienda el uso de vapor facial para completar la rutina de skincare.

Es un truco sencillo y sólo implica colocar el rostro sobre un recipiente con agua caliente durante aproximadamente 10 minutos, a una distancia segura para evitar quemaduras.

Esto ayuda a abrir los poros y a que la suciedad termine de salir. Después del proceso, es importante limpiar correctamente la cara.

Limpieza

Ya al comenzar tu rutina, el blog de Nivea recomienda utilizar un gel limpiador formulado para pieles con tendencia a imperfecciones, puesto que suele contener ingredientes como ácido salicílico, sal marina o niacinamida.

En conjunto, dichos compuestos pueden eliminar el exceso de grasa y limpiar los poros sin resecar la piel.

Si usas maquillaje, tu primer paso debe ser retirarlo con agua micelar, producto que remueve las impurezas del ambiente, el protector solar y otros residuos acumulados durante el día.

Exfoliación

El segundo consejo es realizar una exfoliación, con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana y siempre por la noche.

Para eso, apóyate de exfoliantes físicos (con pequeñas partículas que producen fricción leve en la piel) o químicos (cuya acción es similar a la de un peeling).

Ambos sirven para eliminar las células muertas que obstruyen los poros.

Hidratación

Y como tercer tip, las pieles con tendencia a poros tapados necesitan hidratación, pero de textura ligera y no comedogénica.

Lo ideal son geles, fluidos o sérums con ingredientes como ácido hialurónico, niacinamida, glicerina o ceramidas ligeras, ya que hidratan sin obstruir los poros.

De igual manera, es importante que los productos sean “oil-free” y que no tengan texturas muy densas o aceites pesados porque pueden empeorar los comedones.

Los productos libres de aceite son aptos para las pieles con tendencia a comedones. Foto: Freepik

Finalmente, mantener hábitos como dormir entre 7 y 8 horas, reducir el estrés, evitar el consumo de alcohol o cigarro, y beber suficiente agua al día (alrededor de 2 litros) puede ayudar a disminuir la obstrucción de los poros.

Con estas recomendaciones, es posible mejorar la salud de la piel desde el interior hasta el exterior.

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