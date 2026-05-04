La Met Gala 2026 se ha transformado en el escenario definitivo donde el talento latino no sólo participa, sino que domina la narrativa de la moda global.

Bajo la cautivadora temática "Costume Art" y el código de vestimenta "Fashion is art", figuras icónicas latinas han desfilado por las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, convirtiendo sus atuendos en auténticas piezas de museo.

Desde la sofisticación con raíces culturales de Maluma hasta la vanguardia escultural de Rauw Alejandro, la presencia de los latinos reafirma que la moda es el lenguaje artístico más poderoso para proyectar nuestra identidad ante el mundo.

Look de Bad Bunny en la Met Gala 2026

El cantante puertorriqueño ha vuelto a demostrar por qué es un icono de estilo global, desafiando las expectativas y fusionando conceptos de una manera que solo él puede.

Bad Bunny llevó a la escalinata del Museo Metropolitano de Arte una obra maestra de la deconstrucción y el concepto diseñado por él en conjunto con Zara.

Su look monocromático negro apuesta por el volumen y la sobriedad teatral.

El elemento central es una chaqueta de corte impecable que destaca por un impresionante lazo oversize al cuello, el cual sustituye a la corbata tradicional y aporta una estética romántica y gótica.

El conjunto se completa con pantalones de pierna ancha y zapatos de charol, logrando un equilibrio entre la sastrería clásica y la vanguardia contemporánea.

Lo más impactante de su aparición este año es su caracterización física, presentándose con cabello y barba canosos, proyectando una imagen de sabiduría y el paso del tiempo.

Como accesorio clave porta un bastón elegante con pomo dorado, reforzando esa estética de "dandi veterano" que encaja perfectamente con una interpretación más literal y oscura del ciclo de la vida.

Bad Bunny / Foto: AFP

Look de Maluma en la Met Gala 2026

El cantante colombiano fue uno de los primeros en captar los flashes en la alfombra luciendo una colaboración de lujo que unió la precisión de Tom Ford con la visión artística de Haider Ackermann.

La inspirción de su look es un tributo directo al artista colombiano Fernando Botero.

Maluma solicitó personalmente a Ackermann que el diseño reflejara el estilo voluminoso y las formas características del artista, que es uno de los máximos representantes del arte de su país natal.

El conjunto destaca por una chaqueta bordada minuciosamente con miles de cuentas de vidrio negro diseñadas para capturar la luz sutilmente.

Complementó el look con un chaleco de faille negro, un fajín y una bufanda delgada bordada a mano.

Finalizó su propuesta con botas de cuero estilo "dagger", un sello distintivo de la casa Ford.

Maluma / Foto: AFP

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Look de Rauw Alejandro en la Met Gala 2026

El cantante puertorriqueño elevó el concepto de "Costume Art" hacia una dimensión futurista de la mano de la casa japonesa Anrealage.

El diseño creado por Kunihiko Morinaga se compone por un atuendo inspirado en una armadura samurai.

La pieza central es una chaqueta gris carbón esculpida con módulos poligonales que parecen brotar de la tela.

Esta técnica de termoformado sobre organza de seda crea una textura que simula placas metálicas o piedra tallada.

Rauw Alejandro equilibró la complejidad de su "armadura" con chokers superpuestos y un peinado slicked-back impecable, demostrando que los latinos están a la vanguardia de la moda experimental.

Rauw Alejandro / Foto: AFP

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Look de Georgina Rodríguez en la Met Gala 2026

La modelo e influencer ha dejado uno de los momentos más comentados de la Met Gala 2026. Fiel a su estilo que mezcla el lujo extremo con una narrativa visual potente, interpretó la temática "Costume Art" con una propuesta que evoca la iconografía religiosa y el arte clásico.

Su look es una pieza de arte en sí misma, destacando por su simbolismo y ejecución técnica.

La modelo nacida en Argentina lució un vestido de corte sirena en color azul cielo satinado.

La pieza presenta un corsé estructurado con aplicaciones de encaje blanco que resaltan la figura, un sello distintivo de sus elecciones de moda.

El elemento más impactante es el velo de tul a juego, decorado con encaje, que cubre su cabeza y hombros, dándole un aire místico y escultural que encaja perfectamente con el código de vestimenta "Fashion is art".

Para elevar la temática, Georgina Rodríguez incorporó un rosario de plata y cristales que lleva en sus manos, complementando el conjunto con anillos de diamantes de gran formato, reafirmando su estatus como un ícono del lujo contemporáneo.