Las manchas que aparecen en la cara, normalmente, se producen por el acné o por el sol. La mejor manera de prevenirlas es usando protector y no irritar la piel, de lo contrario pueden fijarse y permanecer para siempre.

Si tienes estos signos cutáneos, en De Última te explicamos por qué deberías considerar la aplicación de agua de arroz.

El agua de arroz puede atenuar las manchas en la cara. Foto: Unsplash

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¿Qué hace el agua de arroz en las manchas de la cara?

El agua de arroz es rica en antioxidantes (ácido aminobenzóico) y vitaminas B1, C y E. Estos nutrientes la hacen efectiva para combatir las manchas superficiales de la piel.

Específicamente, la nutricionista Karla Leal, en un artículo de la revista médica Tua Saúde, indica que sus antioxidantes ayudan a cuidar la piel y hasta prevenir el envejecimiento prematuro ocasionado por el sol.

"El inositol, el ácido ferúlico y gamma-oryzanol evitan el daño que producen los radicales libres en la células", señala la experta. Así que usarla puede ofrecer beneficios como prevenir las arrugas, mejorar la elasticidad, reafirmar el cutis y atenuar la pigmentación de las manchas.

Por otra parte, la marca Nivea detalla en su blog que agua de arroz estimula la circulación sanguínea en el rostro, lo que permite mejorar su aspecto y el estado general de la piel.

¿Cómo preparar agua de arroz para quitar las manchas faciales?

Una vez que ya conoces sus beneficios, es momento de que aprendas a preparar este sencilla solución:

Materiales:

1 taza de arroz

2 tazas de agua

Un bote con rociador

Procedimientos:

Lava el arroz y déjalo secar. Una vez seco, vacíalo en un recipiente de plástico. En otro recipiente de vidrio y limpio, agrega las tazas de agua hirviendo. Cubre el arroz con una servilleta y déjalo reposar 30 minutos. Los granos no deben exponerse al fuego. Cuela el arroz y en un atomizador vierte el líquido restante. ¡Listo! Ya tienes agua de arroz casera; puedes refrigerarla para que se sienta fresca en tu piel.

Para aplicarla, solo debes tener tu cutis limpio y rociar el líquido; permite que se absorba por completo (no enjuagues) y sella con tu hidratante y protector solar. Repite el procedimiento hasta 3 veces a la semana.

Importante: El agua de arroz debe utilizarse máximo en los 7 días posteriores, ya que puede comenzar a fermentarse o a perder sus propiedades.

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