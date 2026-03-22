El maquillaje se convirtió en un accesorio más en nuestro look, se utiliza para resaltar rasgos del rostro y su belleza natural, en especial los labios, parte que siempre se quiere destacar.

Sin embargo, el tiempo de caducidad del maquillaje no se toma en cuenta en muchas ocasiones, lo cual puede ser perjudicial para la salud.

En De Última te ayudaremos a identificar cuándo tu labial está en mal estado, señal que tienes que dejar de usarlo.

El labial es uno de los productos de maquillaje que tiene más tiempo de vida útil. Foto: Unsplash

¿Cómo saber si tu labial está en mal estado?

El maquillaje tiene una fecha de caducidad que no se debe ignorar; si continúas utilizándolo puede ser perjudicial para la salud.

Para detectar si un labial ya ha caducado, aparte de ver su fecha de expiración, podrás notarlo a partir del olor y la textura. Es más fácil detectar estas características en los labiales en barra.

Características visuales

Si notas que la fórmula y color original de tu labial tiene una textura con grumos y ya no mantiene el tono es probable que ya esté en mal estado, por lo que se recomienda suspender su uso. En un brillo labial, su textura se vuelve muy pegajosa.

Los labiales en barra en mal estado presentan extura grumosa y cambio de color. Foto: Unsplash

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Características de olor

El olor del labial debe ser neutro o con un ligero aroma, si con el paso del tiempo percibes que este olor cambió y ya no es agradable, es probable que su tiempo de vida haya terminado.

Si tu labial ya tiene mal olor, su tiempo de vida expiró. Foto: Unsplash

Tiempo de vida de un labial

De acuerdo con la marca de belleza Lancôme, la calidad de vida de un labial puede variar de 12-18 meses a 18-24 meses. Cada marca puede establecer la fecha de expiración del labial o los meses que este se puede usar una vez abierto.

La diferencia tiene que ver con el tipo de labial, si es un labial en barra, su tiempo de caducidad es de 18–24 meses, en cambio, el brillo labial tiene un tiempo de vida 12–18 meses a partir del uso del producto.

Consecuencias de utilizar un labial que ha caducado

Si ya confirmaste que algo está mal en tu labial y lo sigues utilizando, puedes provocar irritaciones labiales por dos razones: los labios ya no reciben hidratación y, la más común, acumulación de bacterias con el tiempo.

Zicail, expertos en cuidado de la piel, explican que, en consecuencia, tus labios podrían presentar lesiones, como resequedad o labios partidos.

De acuerdo con Sali Hughes, otra consecuencia por utilizar labiales en mal estado es que puede provocar una reacción alérgica debido al cambio de los componentes químicos por el paso del tiempo que pueden afectar a las pieles sensibles.

Utilizar labiales en mal estado puede provocar irritación o una reacción alérgica en los labios. Foto: Unsplash

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