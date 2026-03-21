¿Te ha pasado? Sales con prisa, sientes que tu maquillaje no quedó perfecto…, pero después de una siesta o unas horas, tu piel se ve mejor, más uniforme y con un glow natural inesperado.

Aunque parezca coincidencia, en realidad hay una explicación detrás de este efecto que muchas personas notan, y tiene que ver tanto con la piel como con la forma en que se comportan los productos con el paso del tiempo.

El glow después de una siesta sí tiene explicación. Foto: Unsplash

El maquillaje necesita “asentarse”

Uno de los principales motivos es que el maquillaje no luce igual recién aplicado que después de unas horas.

Con el tiempo, productos como la base, el corrector o el blush se integran mejor con la piel. Este proceso —conocido como “asentarse”— hace que las texturas se fundan, se suavicen y se vean menos evidentes, logrando un acabado más natural.

La piel produce aceites naturales

Durante el día (y también mientras duermes), la piel produce sebo de forma natural. Aunque muchas veces se busca controlar este brillo, en pequeñas cantidades puede jugar a favor del maquillaje, ya que aporta ese efecto glow que hace que la piel luzca más saludable y menos acartonada.

Dormir también ayuda a que la piel retenga mejor la hidratación. Cuando la piel está más hidratada, el maquillaje se ve más uniforme, con menos parches o líneas marcadas. Esto puede hacer que, al despertar, el rostro tenga un acabado más pulido que justo después de aplicar los productos.

Tu maquillaje no mejora… se transforma. Foto: Instagram @laparisiennestylee

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Menos textura, más naturalidad

Con el paso de las horas, ciertos detalles del maquillaje —como líneas muy marcadas o exceso de producto— tienden a suavizarse. Esto no significa que el maquillaje “mejore” por sí solo, sino que se vuelve más sutil, lo que muchas veces se percibe como un resultado más favorecedor.

Aunque el efecto puede gustar, dormir con maquillaje no es lo ideal. Dejar los productos en la piel por mucho tiempo puede obstruir los poros, provocar brotes o afectar la salud de la piel a largo plazo. Por eso, lo mejor es disfrutar del efecto durante el día, pero siempre retirar el maquillaje antes de dormir por la noche.

Ese efecto glow no es casualidad. Foto: Instagram @tanyasv_

Lo que parece un “milagro beauty” en realidad es una combinación de factores: la piel, el tiempo y cómo reaccionan los productos. Así que la próxima vez que sientas que tu maquillaje se ve mejor después de dormir, ya sabes que no es tu imaginación… es química (y un poco de glow natural).

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