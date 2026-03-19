El maquillaje sigue evolucionando hacia fórmulas más inteligentes, y Revlon se suma a esta tendencia con sus nuevos lanzamientos, los cuales conocimos en una masterclass, donde la marca no solo mostró sus fórmulas, sino que invitó a probarlas en tiempo real. Entre texturas ligeras, acabados luminosos y productos híbridos, la propuesta apunta a una rutina más simple, pero con resultados visibles.

Glow, hidratación y color: la tendencia clave

Uno de los highlights fue la línea Glimmer, enfocada en aportar luminosidad y frescura al rostro.

Entre los productos destacan el Glimmer Lip Oil, que promete brillo intenso sin sensación pegajosa; el Lip Treat Balm, que funciona como bálsamo y mascarilla; y el Tinted Moisturizer Stick, ideal para unificar el tono de la piel con un acabado natural.

Revlon apuesta por el glow. Foto: Revlon

También sobresalen las sombras líquidas Glimmer Liquid Shadow, diseñadas para lograr un efecto metálico y luminoso con una aplicación sencilla. La idea es clara: menos pasos, más glow.

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PhotoReady: maquillaje con efecto inmediato

Otra de las líneas protagonistas fue PhotoReady, inspirada en tratamientos dermatológicos, pero llevados al maquillaje cotidiano.

Productos como el Lift & Fill Skin Tint buscan mejorar la apariencia de la piel mientras aportan cobertura ligera, mientras que el Instant Plump Serum Gloss promete unos labios más voluminosos al instante.

A esto se suma el Instant Blur Liner, que define los labios con un efecto difuminado, y el Lifting Brow Gel, pensado para fijar y dar forma a las cejas sin residuos visibles.

La experiencia Revlon: probar, entender y crear

Más allá de la presentación, la sesión permitió ver cómo responden las fórmulas directamente sobre la piel. La base de maquillaje destacó por su acabado luminoso, con un efecto glow que aporta brillo sutil sin ser excesivo. La textura se percibe ligera y fácil de difuminar, logrando unificar el tono mientras mantiene un aspecto natural.

El primer, por su parte, ayudó a suavizar la superficie de la piel, facilitando la aplicación del resto de los productos y mejorando el acabado final.

El corrector se integró bien en zonas clave, aportando luz sin generar acumulación, mientras que el rubor —o blush— añadió un toque de color fresco que se funde con la piel sin marcar demasiado.

En el caso del gel para cejas, el resultado fue una fijación ligera que define sin endurecer, manteniendo un efecto más natural.

En conjunto, los productos se alinean con una estética actual: piel luminosa, acabados ligeros y una rutina que se construye en pocos pasos, pero con resultados visibles.

Masterclaas de Revlon para probar nuevos lanzamientos. Foto: Abril Macias | El Universal

Con estos lanzamientos, Revlon reafirma una dirección clara: productos multifuncionales, fáciles de usar y alineados con una generación que busca practicidad sin dejar de lado el estilo. El resultado es una propuesta que combina lo mejor del skincare y el maquillaje en una sola rutina.

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