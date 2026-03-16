¿Ponerte ADN de salmón en el rostro? Hace algunos años la idea habría parecido inusual, pero hoy se trata de uno de los ingredientes que más interés despierta en el mundo del skincare.

Aunque su uso no es nuevo y desde hace décadas forma parte de tratamientos de medicina regenerativa, en los últimos años comenzó a incorporarse a la medicina estética y, más recientemente, a sérums y cremas de uso cotidiano impulsados por el desarrollo de la biotecnología cosmética.

Gran parte de esta popularidad se explica por sus efectos sobre la calidad de la piel. La doctora Isis Abundiz Holguín, médico estético, explica que “el polidesoxirribonucleótido, mejor conocido como PDRN, es un derivado del ADN de salmón y un gran regenerador, pues estimula la reparación de la piel, mejora la microcirculación sanguínea y por ende favorece la producción de colágeno y elastina”.

Y agrega: “Nos ayuda muchísimo a la hidratación, a mejorar la textura de la piel, los poros y la luminosidad. Por eso muchas veces vemos una piel más saludable”.

Qué considerar al elegir un sérum con PDRN

Si bien popularidad del ingrediente ha impulsado el lanzamiento de múltiples productos en el mercado, especialmente dentro del skincare asiático, la formulación es clave para que sea efectivo.

La ingeniera química Iliana Loza indica en sus redes sociales que el PDRN es una molécula grande, por lo que un suero que simplemente lo mezcle con agua no logrará que penetre en la piel y se quedará en la superficie.

Para que realmente funcione, explica, la formulación debe incorporar nanoliposomas o sistemas de microagujas cosméticas, que ayuden a llevar el ingrediente a capas más profundas y esa es la diferencia entre un suero eficaz y uno que no.

La constancia es clave para ver resultados. Foto: Freepik

En la mayoría de sérums y cremas, se combina con otros activos, como niacinamida o ácido hialurónico, que contribuyen a mejorar la hidratación, regular la producción de sebo y potenciar la luminosidad del rostro.

Sin embargo, para Abundiz Holguín, el factor determinante para ver resultados suele ser “la constancia en su uso, la manera en que lo apliques”, por lo que recomienda combinarlo con otros pasos dentro de la rutina facial.

Finalmente, la especialista afirma que, aunque los tratamientos médicos siguen siendo la vía más directa para aprovechar el potencial regenerativo del ingrediente, “complementarlo con sueros o cremas en casa que contengan este ingrediente potencializa los resultados y ayuda a mantener una piel más saludable”.

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Productos de skincare con PDRN

1. Medicube PDRN Pink Peptide Serum

Suero ligero con PDRN de salmón, péptidos y niacinamida. Mejora elasticidad, reduce manchas y líneas finas con liberación avanzada para absorción profunda y "glass skin”.

2. Medicube PDRN Pink Collagen Capsule Cream

Crema-gel con cápsulas rosadas de PDRN de salmón, colágeno y niacinamida. Unifica tono, reduce manchas y da un glow radiante a la piel.

La marca de cosmética coreana Medicube está entre las favoritas cuando se trata de PDRN. Foto: Especial

3. VT Cosmetics PDRN Cream 100

Crema concentrada (100%) con PDRN de salmón y ceramidas hidratantes. Repara la barrera cutánea, fortalece la piel y contribuye con la firmeza y calma irritaciones; tiene textura rica para piel seca o madura.

4. Rejuran Healer Turnover Ampoule

Ampolla inspirada en inyecciones dermatológicas Rejuran. Contiene alta dosis de PDRN médico para cicatrización, es antiedad y aporta luminosidad; además calma post tratamientos y acelera la renovación celular.

Los productos con PDRN favorecen la producción de colágeno y elastina. Foto: Freepik

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