Las manchas en la piel son más comunes de lo que muchas personas imaginan. Pueden aparecer por diferentes causas, como cicatrices de acné, cambios hormonales o la exposición prolongada al sol, por lo que los especialistas recomiendan usar protector solar para prevenir su aparición.

La hiperpigmentación también puede generar inseguridad en algunas personas. Por ello, en De Última te contamos sobre un ingrediente natural que podría ayudar a atenuar el tono oscuro de las manchas y mejorar su apariencia con el uso constante.

El gel del aloe vera puede despigmentar las manchas de la piel. Foto: Unsplash

¿Cómo quitar las manchas de la piel con aloe vera?

El aloe vera, también llamada sábila, es una planta medicinal conocida por su gel, que se utiliza en el cuidado de la piel por sus propiedades hidratantes y regeneradoras:

Entre sus propiedades más destacadas se encuentran que es:

Antioxidante

Antiinflamatoria

Cicatrizante

Antiséptica

La sábila es rica en vitaminas A, B, C y E, y contiene minerales como calcio, magnesio, potasio, selenio y zinc.

Además de sus usos tradicionales en la salud digestiva, el aloe vera también se emplea en cosmética para hidratar el cabello y aliviar problemas cutáneos como heridas leves, quemaduras o afecciones de la piel como dermatitis y psoriasis.

Pero, ¿cómo puede ayudar a mejorar la apariencia de las manchas de la piel? La especialista en salud Tatiana Zanin explica que la sábila contiene compuestos como la aloína y la aloesina.

La aloína y la aloesina poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la hiperpigmentación de la piel con el uso constante, lo que contribuye a que algunas manchas se vean más claras con el tiempo.

Los componentes aloína y aloesina son los responsables de la despigmentación. Foto: Unsplash

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¿Cómo usar el aloe vera para despigmentar la piel?

Existen varios productos cosméticos que contienen sábila, pero también es posible utilizar el gel natural extraído directamente de la hoja.

Primero, corta una hoja de aloe vera por la mitad con un cuchillo limpio. Después extrae el gel de la planta con una cuchara limpia y colócalo en un recipiente. Aplica el gel directamente sobre la zona donde se encuentren las manchas. Deja actuar el gel durante aproximadamente 20 minutos. Después enjuaga con agua tibia y seca la piel suavemente, sin frotar. Algunas personas prefieren dejar el gel durante más tiempo o incluso durante la noche.

El uso del gel de de aloe vera dependerá de las necesidades de cada piel. Foto: Unsplash

¿Por qué aparecen manchas en la piel?

Las manchas oscuras en la piel pueden aparecer por diferentes causas, como cicatrices de acné, exposición al sol, cambios hormonales, fricción constante en la piel o incluso condiciones médicas como resistencia a la insulina o diabetes.

Por ello, antes de intentar tratar las manchas, lo más recomendable es consultar con un dermatólogo para identificar su causa y recibir el tratamiento adecuado.

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