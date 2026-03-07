Si sufres de resequedad, irritación, enrojecimiento y ninguna crema te ayuda, entonces tal vez te convenga probar la combinación de aceite de ricino con bicarbonato de sodio.

Utilizados en las cantidades correctas, estos compuestos pueden ayudarte a consentir a tu piel, incluso para beneficios más profundos que la hidratación.

Hoy en De Última te decimos cómo utilizarlos y para qué sirven.

El aceite de ricino es rico en vitamina E. Foto: Unsplash

¿Para qué sirve aplicar en la cara aceite de ricino con bicarbonato?

Según los expertos del hospital Paras Health, el aceite de ricino se extrae de una planta que lleva el mismo nombre y que tiene un color amarillo pálido. Este ingrediente es rico en vitamina E, antioxidantes, Omega-9 y proteínas.

Pero la vitamina E es su ingrediente protagonista, ya que en la piel ofrece beneficios como crear una barrera hidratante, ayudar a regenerar los tejidos, reducir la inflamación y mantener el cutis con un aspecto joven, fresco y saludable.

Por otra parte, el bicarbonato de sodio cuenta con propiedades antibacterianas y antisépticas, que ayudan a limpiar los poros y controlar el exceso de grasa. Incluso, se utiliza como exfoliante natural por su textura granulada, esto de acuerdo con un artículo del sitio especializado Heathline.

En conjunto, el aceite de ricino y el bicarbonato de sodio dan como resultado una mascarilla apta para consentir la piel, nutrirla profundamente y hasta prevenir la acumulación de bacterias.

¿Cómo hacer una mascarilla de aceite de ricino con bicarbonato?

Materiales:

4 cucharadas de aceite de ricino

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Procedimientos:

En un recipiente limpio, mezcla el bicarbonato de sodio con el aceite de ricino hasta formar una pasta.

Mete al refrigerador por al menos 10 minutos y saca la mascarilla para aplicarla.

Utiliza una espátula de silicón o tus dedos para distribuir la mascarilla. No apliques fuerza.

Deja reposar la mascarilla por al menos 15 minutos y enguaja.

Aplica tu hidratante favorito, protector solar y listo.

Puedes repetir el proceso de aplicación 2 veces a la semana. Si percibes irritación o enrojecimiento, suspende su uso.

La mascarilla de de aceite de ricino con bicarbonato de sodio hidrata la piel. Foto: Unsplash

Otro dato que debes saber es que esta mascarilla también funciona para combatir las zonas ásperas de la piel, como los codos o las rodillas. En este caso sí es necesario aplicarla con un poco de fuerza para exfoliar y remover el exceso de células muertas.

