La industria del calzado mexicano tiene una nueva cita con Sapica, el Salón de la Piel y el Calzado, considerado el encuentro más importante del sector en América Latina. En su edición número 94, el evento no solo reunirá a fabricantes, diseñadores y compradores nacionales e internacionales, sino que celebrará los 100 años de la industria del calzado organizada en León, ciudad que se ha consolidado como el corazón productivo del calzado en México.

Sapica 94 convierte la historia en tradición. Foto: Instagram @sapicamexico

¿Qué es Sapica y por qué es clave para la industria del calzado?

Sapica es una feria especializada dirigida a profesionales del sector cuero-calzado y marroquinería. A lo largo de sus más de nueve décadas de historia, se ha convertido en una plataforma estratégica para el lanzamiento de colecciones, generación de alianzas comerciales y fortalecimiento del mercado nacional e internacional.

El evento es organizado por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), organismo que impulsa la competitividad y proyección global de la industria mexicana. Cada edición reúne a cientos de expositores y miles de compradores, consolidando a León como un referente internacional en producción y diseño.

Sapica 94: fechas, sede y actividades

La edición 94 se celebrará del 3 al 5 de marzo de 2026 en el Poliforum León, recinto que albergará las nuevas propuestas de calzado, bolsos y artículos de piel para las próximas temporadas.

Además del piso de exhibición comercial, Sapica incluirá pasarelas, conferencias y espacios de análisis donde se abordarán temas como tendencias de consumo, innovación tecnológica, sostenibilidad y estrategias de internacionalización. Esta combinación de negocio y contenido especializado convierte al evento en un termómetro del estado actual de la industria.

"Uno de los momentos emblemáticos más esperado de esta edición será la Pasarela Sapica 450 a realizarse en la Fuente de los Leones, que conmemorará los 450 años de la fundación de León y el centenario de la industria del calzado organizada, integrando historia, identidad y diseño en un mismo escenario", detallan en un comunicado.

Sapica 94 no solo funciona como escaparate comercial, sino como un espacio de celebración del legado artesanal y empresarial que ha permitido a México posicionarse como uno de los principales productores de calzado a nivel mundial. Entre tradición e innovación, la feria reafirma que el futuro del sector sigue construyéndose desde Guanajuato.

Las últimas tendencias en calzado reunidas en un solo lugar. Foto: Instagram @sapicamexico

Más de 380 expositores y compradores globales

La edición 94 de SAPICA no solo marca un momento simbólico para la industria, también confirma su relevancia internacional a través de su escala. El evento contará con la participación de más de 380 empresas expositoras, que presentarán propuestas enfocadas en diseño, innovación y manufactura especializada.

Se espera la asistencia de 2,755 compradores profesionales, así como la exhibición de más de 2,000 marcas, consolidando el evento como uno de los principales puntos de encuentro comercial del sector en América Latina.

Además, la presencia de representantes de 20 países visitantes refuerza el alcance global de Sapica y su papel como plataforma de exportación y posicionamiento para el calzado mexicano. Esta convergencia internacional permite observar hacia dónde se mueve la industria, tanto en términos estéticos como comerciales.

