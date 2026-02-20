Los tacones son un calzado que refleja femineidad, pero esto no era así antes. De origen pérsico, se empezaron a usar entre el siglo X y fueron creados para los hombres jinetes; el propósito de estos zapatos era insertarlos en los estribos para asegurar estabilidad al montar el caballo y luchar.

Pero con el tiempo dejaron de ser una simple herramienta para tener mejor equilibrio, y se convirtieron en un símbolo de estatus sociopolítico, y, por lo tanto, de poder.

En aquella época, fueron popularizados en Europa por hombres de la realeza como Luis XIV y figuras como Catalina de Medici ayudaron a introducirlos en la moda femenina, asociándolos hoy en día con la elegancia en mujeres.

El primer tacón stiletto fue creado por Dior en 1940. Foto: Freepik

¿Cuáles son los riesgos de usar tacones muy altos?

Los tacones altos, en especial los de aguja, empujan los pies en una posición anormal y hacen que los dedos soporten todo el peso del cuerpo.

A largo plazo, la sobrecarga en la parte delantera del pie y en los huesos puede provocar dolor y los denominados juanetes, explica el doctor Christopher Hodgkins, cirujano ortopedista especializado en cirugía de pie y tobillo en el Doctors Hospital Center for Orthopedics and Sports Medicine.

El especialista advierte que si no se atienden esas señales, las molestias pueden derivar en deformidades de los dedos y en otras lesiones de mayor riesgo para la salud.

Cualquier zapato con tacón, ya sea pequeño o alto, causa tensión en la parte delantera del pie, y cuanto más alto es, mayor será la sobrecarga en zonas puntuales del pie.

Sin embagro, lo anterior no debe se run impedimento para utilizarlos; en realidad, el secreto para lucirlos es elegir un tamaño adecuado y estructura cómoda.

Comprar una talla adecuada permitirá que uses los tacones con comodidad. Foto: Pexels

5 tipos de tacones que sí son cómodos

Si te rehúsas a dejarlos arrumbados, a continuación te presentamos 5 estilos de tacones que pueden sumarse a tus looks y evitarte las molestias:

Tacones con plataforma

Los zapatos de tacón que cuentan con una plataforma no solo ayudan a tener mayor altura, sino que también aportan estabilidad para caminar.

Y es que este calzado ayuda a distribuir mejor el peso corporal al caminar, al mismo tiempo que reduce la presión directa sobre la parte frontal del pie, generando una pisada más balanceada.

Tacones con puntas redonda

Los tacones de punta redonda son otra opción cómoda y saludable para el pie. Su diseño amplio en la parte delantera permite que los dedos se mantengan extendidos en una posición natural, evitando la presión excesiva que generan las puntas triangulares.

Zapatos con tacón cuadrado

El tacón cuadrado es uno de los estilos más versátiles que se pueden encontrar en la actualidad. Su ventaja es que ofrece mayor estabilidad al caminar y proporciona confort al pie, haciéndolos llevaderos para el diario.

Zapatos con tacón cubano

Este cuarto tipo de tacón se encuentra en la mayoría de botas y botines; se caracteriza por tener una base ancha y firme, que mantiene firmes a los pies al caminar.

Su diseño los convierte en una opción funcional para salidas formales, donde sabes que vas a durar varias horas de pie.

Tacón ancho

Finalmente, los zapatos con tacón ancho otorgan una estabilidad total y son los que menos dolor ocasionan. Su estructura permite caminar con seguridad y hacer actividades de alta resistencia, como caminatas y paseos.

Ahora que conoces los distintos tipos de tacones que son cómodos y sus beneficios, es momento de que elijas tus favoritos y comiences a lucirlos.

