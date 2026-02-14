Durante las últimas temporadas, el calzado plano se ha robado los corazones de las amantes de la moda. Yes que las ballerinas, los flats y mules ofrecen una gran ventaja frente otro tipo de zapatos: la comodidad.

Esta cualidad puede ser una desventaja si adoras usar tacones, pero no te preocupes porque existe una solución para las molestias que implican llevaros, entre ellas, las rozaduras y dolor en el arco del pie.

Si quieres saber cuál es, hoy en De Última te revelamos el secreto.

Usar tacones no tiene por qué convertirse en un dolor de pies. Foto: Unsplash

¿Qué hacer para que no te duelan los pies con los tacones?

Es una realidad: siempre vamos a preferir la comodidad por encima de todo, más si se trata de nuestros pies. Pero también es un hecho que hay ocasiones en que queremos salir a la calle con unos tacones, y elevar un look.

Por lo anterior, hoy te tenemos una serie de recomendaciones para lucirlos sin la menor de las molestias:

Usa plantillas para evitar el dolor

Este truco no es nuevo y seguramente lo conoces; pero en caso de que no, las plantillas o almohadillas ayudan amortiguar el peso de tu cuerpo y que aguantan los pies.

El antepié, la planta y el talón son son las principales zonas que se ven afectadas al usar tacones. Por eso, una ayuda extra para que soporten toda la carga, no está de más.

Los expertos en calzado recomiendan el uso de una plantilla en tacones cerrados; y si los zapatos son abiertos, es preferible elegir unas almohadillas.

Otro truco adicional a este es cubrir con cinta micropore o curitas las partes del zapato que provocan molestias al pie, por ejemplo, los dedos o el empeine.

Las plantillas y almohadillas amortiguan el peso del cuerpo que aguantan los pies. Foto: Unsplash

Elige materiales cómodos

Posiblemente este el consejo más básico, más obvio y el que más se ignora.

Cuando te pruebas unos tacones en una tienda departamental, no tienes la distancia suficiente ni tampoco el tiempo para probar si son cómodos o no. La mayoría de veces, eso descubre hasta utilizarlos en el día a día.

Y debido a que es complicado verificarlo antes de hacer la compra, los expertos sugieren optar por materiales elásticos como la piel.

De acuerdo con los expertos de Jean Pierre, la piel es mayormente flexible, lo que reduce la sensación de llevar un calzado ajustado.

También es buena idea escoger un tacón bajo, de 5 a 7 cm, si es que no eres experta utilizándolos o si es tu primer par. Así no habrá dolor porque el pie estará menos inclinado.

Los tacones bajos causan menos molestias porque inclinan menos el pie. Foto: Unsplash

Calzado de tu talla

A veces, por las prisas o desconocimiento, elegimos una talla de calzado incorrecta y esto afecta la comodidad. Usar los zapatos en la medida apropiada evita que los pies se muevan al interior y, en consecuencia, evita las rozaduras.

Por otra parte, los especialistas de Clínicaplanas señalan que usar unos tacones más pequeños, aumenta la comprensión de los dedos de los pies, incrementa el riesgo de deformidades en los dedos o provoca afecciones como el Neuroma de Morton.

Un calzado menor a tu talla o más amplio puede causar lesiones al pie. Foto: Unsplash

Revisa el tipo de tacón

Por último, la estructura del tacón también es importante. Entre más delgado sea, tendrás menos estabilidad, probabilidades de esguinces de tobillo y, en el peor de los casos, esguinces.

En cambio, un tacón ancho te proporcionará estabilidad y seguridad al caminar.

Un tacón delgado puede provocar esguinces de tobillo, un tacón ancho te proporcionará estabilidad. Foto: Unsplash

Ahora que conoces estos trucos, ponlos en práctica para evitar molestias y accidentes.

