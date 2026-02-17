Las botas de Paola Dalay se volvieron tema de conversación en redes sociales, luego de que las mostrara como parte de sus regalos de San Valentín. Y no fue por el tipo de obsequio ni por la persona que se lo dio, su esposo José Eduardo Derbez, sino por su peculiar estilo.

Y es que su propuesta estética rompe con los esquemas tradicionales de los zapatos y apuesta por una silueta conceptual que no pasa desapercibida.

Este calzado es de la firma Maison Margiela, uno de los más lujosos de la actualidad. Si quieres saber su precio, te lo decimos.

Paola Dalay lució sus botas tabi con mucho estilo. Foto: Instagram @paodalay_2203

Leer también Estrellas latinas que dominan el mundo de los sneakers

¿Cuánto cuestan las botas tabi de Paola Dalay?

Este calzado tabi, que puede llegar al tobillo o hasta la rodilla, tiene detalles bianchetto (brochazos) y destaca por su diseño semejante a una pezuña, un toque completamente disruptivo.

Aunque no se apreció por completo el look de Paola Dalay, sus botas son bastante versátiles porque tienen un acabado blanco; así que combinan con todos los estilos y texturas de prendas.

De hecho, son la tendencia más codiciada del momento, inspirada en las tradicionales sandalias japonesas. Y actualmente, vemos su silueta en flats, tenis y hasta ballerinas.

El modelo que lució la influencer y amante de la moda tiene un precio de €1.890, equivalentes a $38,348.10. Ese valor lo coloca dentro del segmento de calzado de diseñador de lujo.

Hay que recordar que Maison Margiela es reconocida por sus propuestas vanguardistas y por mantener una identidad estética fuera de lo convencional... y estas botas son la prueba.

Desde la década de los 80, el estilo tabi forma parte de su identidad y a la fecha se ha reinterpretado en múltiples versiones y materiales.

¿Dónde comprar las botas tabi de Paola Dalay?

Por el momento, las botas tabi bianchetto pueden comprarse a través del sitio oficial de Maison Margiela. Debido a su exclusividad y precio, no es común encontrarlas en tiendas departamentales.

Lo único que te recomendamos es medir bien tu pie para seleccionar la talla adecuada. Pese a la división en la punta, no son unos zapatos incomodos pero sí deben ajustarse bien para evitar molestias.

Asimismo, es preferible optar por unos calcetines especiales. En el mercado se venden calcetas con la misma división que el calzado tabi, lo que ayuda a que sean más cómodos al momento de caminar.

Leer también Cómo debes cuidar las cutículas de tus uñas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters