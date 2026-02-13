Una vez más, Sheglam sorprende a las amantes de maquillaje con su nuevo lanzamiento Sweetheart Collection, una de las propuestas más llamativas para regalar en este San Valentín.

Esta colección se enfoca en lograr una piel saludable, resaltando zonas como las mejillas y los labios. En total, son 6 con acabados glowy y, sobre todo, con un precio accesible.

Si aún no sabes que regalarle a tu bestie, aquí te presentamos los detalles.

Los productos de Sheglam son libres de crueldad animal. Foto: Sheglam

¿Qué incluye la Sweetheart Collection de Sheglam?

La Sweetheart Collection de Sheglam está compuesta por productos enfocados en preparar y dar luminosidad a la la piel. Tanto el maquillaje como el skincare combinan fórmulas hidratantes, con pigmentos suaves que evocan la estética romántica de la temporada.

Cada artículo cumple una función específica dentro de la rutina diaria:

Pink Whip Bifida Ferment 30% Milky Toner: tónico de textura lechosa que ayuda a hidratar la piel del rostro. Contiene fermento de bífida y vitamina B en su fórmula.

Buttercream Bliss Canvas Primer: prebase con consistencia tipo crema batida que ofrece un acabado suave y difuminado. Incluye péptidos de proteína de jalea real, ceramidas y escualeno.

Berry Cute Cake Blush: rubor de textura sedosa y fácil difuminado, que simula un sonrojo limpio y natural.

Berry Besties Color Trio: mini paleta de sombras con dos tonos mate sedosos y uno brillante, disponible en Strawberry Meringue y Raspberry Tart.

Life is Delicious Pocket Lip Jam: bálsamo labial que promete aportar brillo y suavidad. Viene con aplicador integrado y disponible en color Ambrosia y Juice Box.

Berry Jam Lip Mask Pot: mascarilla labial hidratante que se aplica antes de dormir.

En esta colección, Sheglam ofrece productos naturales y glowy. Foto: Sheglam

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la Sweetheart Collection en México?

La Sweetheart Collection de Sheglam tiene un precio de $1207.99; pero si prefieres comprar los productos por separado, estos son los costos de cada uno:

Berry Jam Bote de Mascarilla Labial: $86.12

Berry Cute Cake Rubor: $137.90

Life is Delicious Mermelada de Labios de Bolsillo – Juice Box: $103.38

Buttercream Bliss Canvas Prebase: $137.90

Pink Whip Bifida Ferment 30% Tónico Lechoso: $103.38

Life is Delicious Mermelada de Labios de Bolsillo – Ambrosia: $103.38

Berry Besties Trío de Colores – Strawberry Meringue: $86.12

Berry Besties Trío de Colores – Raspberry Tart: $86.12

La Sweetheart Collection de Sheglam ya se encuentra disponible en la página oficial de la marca y también en el sitio de Shein. Sin duda, es una excelente opción para obsequiar este San Valentín, ya sea a tu pareja o a esa amistad que le encanta verse bien.

