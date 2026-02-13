San Valentín no es solo una fecha: es la excusa perfecta para probar un maquillaje diferente. Ya sea que tengas cita, plan con amigas o una noche de amor propio, el look correcto puede cambiar por completo la vibra.

Este 14 de febrero se trata de elegir un mood y llevarlo hasta el final. Aquí cuatro ideas que están dominando la tendencia en maquillaje.

Maquillaje soft pink

El rosa nunca falla en San Valentín, pero este año se lleva en versión suave y difuminada. Piensa en mejillas sonrojadas, sombras rosadas casi translúcidas y labios glossy en tono pétalo.

La clave está en la piel luminosa y ligera: base ligera, corrector puntual e iluminador sutil en pómulo. Nada pesado. El efecto debe ser fresco, como si el rubor fuera natural.

El rosa es uno de los tonos favoritos para el maquillaje de San Valentín. Foto: Instagram @maccosmetics

Este maquillaje es ideal para citas de día, brunch o planes tranquilos.

Maquillaje con labial rojo protagonista

Si hay un momento para usar rojo intenso, es este. Un labial rojo clásico transforma cualquier look en segundos y eleva hasta el maquillaje más simple. Mantén el resto del rostro equilibrado: delineado fino, pestañas definidas y piel pulida. El rojo mate proyecta poder; el rojo satinado se siente más romántico.

Ideal para: cenas, planes nocturnos o cuando quiere sentirse imparable.

Los labios rojos protagonistas son la mejor opción. Foto: Instagram @khelan.mh

Brillo estratégico

El brillo regresó, pero con intención. No se trata de cubrir todo el párpado, sino de aplicar destellos estratégicos en el centro del ojo o en el lagrimal para un efecto luminoso. Combínalo con labios nude o gloss transparente para equilibrar. El resultado: romántico, moderno y perfecto para fotos con flash.

Este maquillaje va bien si tu plan es salir de fiesta.

Glitter sutil y labios nude. Foto: Instagram @makeupbyerick

Maquillaje cherry

La tendencia “cherry girl” sigue fuerte: rubor más intenso, labios en tonos cereza y delineado ligeramente difuminado. Aquí el blush es protagonista. Se aplica más arriba de lo habitual y se difumina hacia las sienes para un efecto lifted. Es coqueto, juvenil y muy Tik Tok friendly.

Ideal para quienes quieren algo trendy pero fácil de lograr.

El maquillaje cherry es el favorito de muchos. Foto: Instagram @khelan.mh

Más allá de las tendencias, el mejor look es el que te hace sentir cómoda. San Valentín puede celebrarse en pareja, con amigas, contigo misma. El maquillaje no es para impresionar a alguien más, sino para potenciar cómo te quieres sentir.

