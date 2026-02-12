El 14 de febrero ya no se trata solo de flores y cenas románticas. Hoy celebramos el amor propio, la amistad y los vínculos que elegimos construir. Por eso, esta guía de regalos de San Valentín reúne opciones para distintos gustos y presupuestos: objetos con significado y detalles que se disfrutan más allá de una sola fecha.

Joyería con significado

La joyería sigue siendo uno de los regalos más simbólicos de San Valentín, pero hoy se elige desde lo personal. Marcas como Pandora apuestan por charms, pulseras y collares que cuentan historias, mientras que Joyerías Bizzarro ofrece piezas más clásicas y elegantes, pensadas para el uso diario.

La clave está en regalar joyas que no se queden en una fecha, sino que acompañen la rutina y se conviertan en parte de quien las lleva.

No es solo un accesorio, es una historia. Foto: Pandora, Bizzarro

Engraving de Pandora. Recientemente, vivimos la experiencia de conocer el proceso de "engraving" de Pandora: eliges una pieza que se pueda grabar (placas rectangulares y redondas; charms de corazón, ala de mariposa, candado con llave; brazalete con barra grabable, entre otras), luego, compartes el mensaje que quieres ver plasmado, que puede ir desde una frase, hasta fechas especiales. La sensación que surge al tener una joya con una palabra o mensaje que significa mucho para ti o la persona a quien se la obsequiarás es maravillosa. Consulta sobre la opción de grabado en tiendas físicas de la marca.

Crea tu ramo de flores con LEGO

Si buscas un regalo original y emocional, el LEGO Botanicals Bloom Bar transforma el ramo tradicional en una experiencia creativa. En este espacio efímero, los visitantes pueden diseñar y armar flores con piezas LEGO, creando arreglos personalizados que funcionan como recuerdo tangible del momento compartido.

El recorrido invita a jugar, experimentar y capturar fotos en un entorno colorido, convirtiéndolo en un plan ideal para parejas, amigas o incluso para celebrar el amor propio con algo distinto y duradero.

Cuándo: del 29 de enero al 2 de marzo

Dónde: Carlos Dickens 20, Polanco, CDMX

Entrada: gratuita, se recomienda reservar con anticipación

Flores que no se marchitan y recuerdos que sí se quedan. Foto: Cortesía LEGO

Merch de Fórmula 1

Para quienes viven la pasión por la velocidad, la merch oficial de Fórmula 1 es un regalo con identidad. Gorras, sudaderas, camisetas y accesorios inspirados en escuderías y pilotos funcionan como una extensión del estilo personal.

Es una gran opción para parejas, amigos o amigas que siguen cada carrera y encuentran en la F1 una forma de expresión, comunidad y emoción constante.

Para quienes viven el amor a toda velocidad. Foto: Ferrari, Cadillac

Leer también: Lencería elegante para celebrar San Valentín

Skincare para consentir

El skincare también es una forma de amor. Sets que incluyan limpiador, sérum y crema son ideales para regalar bienestar diario. Marcas accesibles como By Apple ofrecen sueros prácticos para diferentes necesidades de la piel, mientras que Mario Badescu destaca con básicos infalibles como su Lip Balm de aroma vainilla, coco o acai uno de los favoritos para llevar siempre en la bolsa.

Un regalo funcional que se siente como autocuidado.

El amor propio también se aplica todos los días. Foto: By Apple, cortesía Mario Badescu

Moda: piezas versátiles que sí se usan todo el año

La ropa sigue siendo uno de los regalos más funcionales cuando se elige con intención. Más que apostar por tendencias pasajeras, la clave está en seleccionar piezas versátiles que puedan integrarse fácilmente al clóset diario.

Un blazer estructurado en tonos neutros, un suéter rojo o rosa con guiño romántico, un vestido lencero minimalista o una camisa blanca de buena calidad son opciones que funcionan. También destacan bolsos mini, flats tipo ballet o tenis blancos clásicos que elevan cualquier look sin esfuerzo.

Marcas como Zara, Stradivarius, Mango, Bershka, C&A, American Eagle y H&M ofrecen alternativas accesibles y actuales.

Regalar ropa es un clásico que a todos nos encanta. Foto: Zara

Belleza: fragancias y maquillaje que elevan el ritual diario

En el universo beauty, un e bien elegido puede convertirse en parte del ritual cotidiano. Las fragancias, por ejemplo, son una opción personal pero poderosa: aromas florales suaves para quienes prefieren algo romántico, notas de vainilla y ámbar para quienes buscan algo más envolvente o perfumes frescos y cítricos para personalidades dinámicas.

En maquillaje, los básicos bien seleccionados también funcionan: un lipstick en tono rojo clásico o nude rosado, un iluminador sutil o una paleta de sombras en tonos neutros que se adapte a cualquier ocasión. Firmas como MAC, Sephora Collection, Rare Beauty, Maybelline o L’Oréal Paris ofrecen opciones para distintos presupuestos.

Regalar perfumes o un set de maquillaje siempre es la mejor opción. Foto: Saint Laurent, Rare Beauty

Tecnología que acompaña el día a día

La tecnología dejó de ser solo funcional para convertirse en parte del outfit. Hoy los gadgets también hablan de estilo, personalidad y estética, por eso regalar tecnología puede ser tan fashion como práctico.

Los audífonos inalámbricos en tonos neutros o pastel, por ejemplo, ya forman parte del street style diario. También los smartwatches con correas intercambiables permiten adaptar el accesorio al mood del día, mientras que fundas de celular con diseño, straps decorativos o charms tecnológicos se integran a la tendencia de personalización.

La tecnología también puede ser parte del outfit. Foto: Apple, Amazon

Peluches de Pokémon

Los peluches de Jazwares de Pokémon conectan directo con la nostalgia y la cultura pop. Suaves, bien detallados y en versiones icónicas como Pikachu, Eevee, Gengar o Snorlax, son un regalo que transmite ternura sin esfuerzo.

Funcionan igual de bien como detalle romántico, regalo entre amigas o autoregalo para quienes disfrutan rodearse de objetos que evocan infancia y comfort.

Un regalo que abraza directo a la nostalgia. Foto: Cortesía Jazwares

Más allá del precio o la tendencia, el mejor regalo de San Valentín es el que conecta con la personalidad y el momento de quien lo recibe. Ya sea una experiencia, un objeto simbólico o un detalle práctico, celebrar el amor —en cualquiera de sus formas— siempre vale la pena cuando se hace con intención.

Leer también: 5 diseños de uñas con corazones para San Valentín

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters