¿Deseas lograr el maquillaje de ojos perfecto con una paleta de sombras que solo contenga los tonos que necesitas? La marca de belleza Sheglam presenta su nueva ‘mini palette’, con cuatro tonos que combinan entre sí para crear el look que realzará tu mirada.

“Inspirada en la teoría del color estacional (esa que dice que ciertos tonos realzan mejor tu piel, ojos y cabello), esta mini paleta no llega a abrumarte con 20 colores que nunca usarás. En su lugar, te da cuatro tonos perfectamente pensados para crear desde un look natural y luminoso hasta uno más marcado, todo sin necesidad de ser experta”, explica la firma.

Cada mini paleta tiene 4 tonos. Foto: Cortesía

Las estaciones de la colorimetría son: primavera (fría), invierno (fría), verano (cálida) y otoño (cálida).

Algunas pistas para comprender esto si aún no conoces tu colorimetría es que las mujeres de estaciones cálidas suelen tener venas verdes, broncearse de color dorado/tostado y sentir que les queda mejor el dorado que el plateado. Las de las estaciones frías pueden notar sus venas azules, lucir piel enrojecida al exponerse al sol y sentir que les queda mejor el plateado que el dorado.

Las nuevas paletas de sombras de Sheglam

Sheglam ofrece cuatro mini paletas de sombras, con un coqueto diseño, pequeño, ligero y práctico, que facilita su traslado incluso en bolsos chicos. El estuche, en bellos colores claros, incluye un espejo muy útil para los retoques en diferentes momentos del día.

Estos son los nombres de las cuatro paletas de sombras disponibles:

Pillow Fluff: Primavera.

Cloudy Sundae. Invierno.

Bubble Dreams. Verano.

Teddy Meringue. Otoño.

La modelo luce un maquillaje con la mini paleta Cloudy Sundae. Foto: Cortesía

Aunque la teoría de colorimetría puede ser una gran guía, no hay que limitarse. Lo importante es sentirse bonita y a gusto con los colores favoritos.

Cada estuche contiene tres tonos mate, que pueden ser empleados como base, para transición y definición. El otro es un glitter microfino precioso que aporta brillo y luminosidad. “Todo se difumina con delicadeza, y se queda en su lugar sin desvanecerse con el calor”, destacan desde la marca.

Mini paletas cálidas Bubble Dreams y Teddy Meringue. Foto: Cortesía

A su vez, aseguran que cada sombra del cuarteto tiene el tamaño adecuado pensado en su uso real. Por ejemplo, el tono base es más grande, “porque sabemos que siempre se acaba primero”, añaden.

“Más que un producto, esta paleta es una respuesta a un problema que muchas hemos tenido: paletas enormes, lindas, pero poco prácticas. Sheglam (…) apostó por volver a lo básico, pero hacerlo bien. El resultado es una herramienta de belleza portátil, precisa y con propósito, ideal para quienes aman lo simple, lo funcional y lo que verdaderamente resalta lo mejor de su rostro”, amplían.

Sheglam es una marca de belleza global que ofrece productos de maquillaje de calidad a precios asequibles. Esta firma fue fundada en el año 2019 y se ha convertido en una de las favoritas de la Generación Z y millennials.

Cuánto cuestan las nuevas mini paletas: Cada una tiene un precio de $112,27 MXN en sheglam.com.

