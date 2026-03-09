Si quieres tener una piel sana, hidratada y, sobre todo, encontrar un ingrediente que pueda reducir las arrugas, en De Última te decimos cuál es: la caléndula.

¿Cuáles son los beneficios de la caléndula en la piel?

La caléndula ("Calendula officinalis") es rica en los compuestos terpenoides, carotenoides y flavonoides, que ofrecen beneficios antioxidantes, además de contar con aceites volátiles, que de acuerdo con aromaterapeutas, son esencias aromáticas orgánicas.

La caléndula, al ser rica en antioxidantes, contribuye con la regeneración celular, aumenta la producción de colágeno y equilibra la piel del daño causado por la contaminación ambiental.

Ayuda a darle una apariencia joven y radiante a la piel. Por otro lado, al aplicar aceite de caléndula sobre la piel, la hidrata a profundidad y previene las líneas de expresión, dicho lo anterior, algunos de sus beneficios son:

Hidrata

Es antioxidante

Rejuvenece la piel

¿La caléndula es apta para todo tipo de piel?

Si sufres de piel sensible, te interesará este dato. Los expertos en el cuidado de la piel de Skinkraft mencionan que, si tu piel sufre de resequedad, es sensible o se irrita con facilidad, no hay problema de hacer uso de este ingrediente.

Recomiendan realizar una prueba contra alergias. Solo aplica un poco del producto en alguna zona de tu piel y observa qué reacciones hace.

Leer también: Quiénes no deberían usar parches de acné

Productos para el cuidado de la piel con caléndula

Crema y aceite de For All Folks

For All Folks es un proyecto que se enfoca en el cuidado de la piel y su ingrediente principal es la caléndula.

Tanto su aceite concentrado en otros regenerativos: Super Booster, como su crema hidratante con caléndula y aloe vera: Face Cream, benefician a las pieles con acné, las pieles secas y las pieles desbalanceadas, pueden ser sensibles o pieles mixtas.

Productos sobre cuidado de la piel de For All Folks a base de caléndula. Foto: Instagram @forallfolks

Productos con base en caléndula de Kiehl’s

Kiehl’s es una marca que se enfoca en producir productos para cuidar la piel; tiene una línea cuyo ingrediente principal es la flor caléndula.

Sus productos más famosos son el limpiador Calendula Deep Cleansing Foaming Face, el tónico sin alcohol Calendula Herbal-Extract Toner y la crema facial Calendula Serum-Infused Water Cream. Sus productos son ideales para pieles normal y grasa, pero también pueden ser usados por quienes tienen piel sensible y rojeces.

Calendula Herbal-Extract Toner, uno de los productos icónicos de la marca. Foto: Kiehl's

Set Pur Calendula de Yves Rocher

De acuerdo con Yves Rocher, son los pioneros en la cosmética botánica, es decir, utilizan las propiedades de flores o plantas para utilizarlas de manera responsable en sus productos. La crema hidratante, la loción y la leche desmaquillante de caléndula nutren, alivian y regeneran la piel, además de minimizar arrugas, hidratar y aportar suavidad.

Yves Rocher, pioneros en la cosmética botánica. Foto: Yves Rocher

Leer también: 5 cortes de cabello para lucir tus canas con elegancia

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/