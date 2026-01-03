El acné es una de las afecciones cutáneas más comunes, especialmente durante la juventud. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú, se produce cuando los poros son obstruidos por grasa, células muertas y bacterias, lo que provoca inflamación, puntos negros y lesiones dolorosas.

Frente a tratamientos médicos que pueden resultar costosos, muchas personas recurren a remedios caseros para disminuir su apariencia. Una de esas opciones es el vinagre de manzana, aunque debe usarse con cuidado para no dañar la piel.

El vinagre de manzana contiene ácido acético, compuesto con propiedades antibacterianas que actúa sobre la piel. Foto: Freepik

¿Qué hace el vinagre de manzana en los brotes de acné?

Un artículo del Medicover Hospitals señala que el vinagre de manzana es rico en ácido acético, ácidos orgánicos, enzimas y compuestos antioxidantes. Estos compuestos le dan propiedades antibacterianas y antimicrobianas, mismas que pueden inhibir el crecimiento de algunas bacterias en la piel.

Además, sus ácidos naturales funcionan como exfoliantes químicos suaves, ayudando a desprender las células muertas que suelen acumularse en la superficie cutánea y obstruir los poros.

El blog del centro de dermatología cosmética Qaziclinic explica que la piel sana mantiene un equilibrio ligeramente ácido, que actúa como barrera protectora frente a microorganismos externos. Pero cuando ese equilibrio se altera —por el uso excesivo de jabones químicos o cosméticos no aptos—, pueden aparecer brotes de acné con mayor facilidad.

Sin embargo, los compuestos del vinagre de manzana pueden ayudar a restaurar el pH de la piel, reduciendo el exceso de sebo, la foliculitis y hasta la inflamaciones.

Es importante mencionar que, debido a su acidez alta, este producto también puede resultar irritante si se usa sin diluir o con demasiada frecuencia. Por lo que no es apto para las pieles sensibles o con problemas dermatológicos mayores.

El vinagre de manzana debe usarse con precaución y evitarse en pieles sensibles o con acné severo. Foto: Freepik

¿Qué precauciones tomar al usar vinagre de manzana para el acné?

Como podrás ver, el vinagre de manzana puede ser un apoyo apoyo en casos de acné leve, principalmente por su capacidad para limpiar la superficie de la piel y limitar la proliferación bacteriana.

Para evitar daños con el uso, el blog del Qaziclinic recomienda siempre diluirlo en agua antes de llevarlo al cutis. Generalmente se emplea a manera de tónico, aplicándolo sobre un algodón y pasándolo a toques en las zonas con brotes secos, no frescos.

Posteriormente, es necesario dejarlo reposar 5 minutos y lavar la cara para quitar el excedente. Tu rutina debe terminar con un hidratante y protector solar.

Usar vinagre de manzana sin diluir puede provocar irritación y dañar la barrera natural de la piel. Foto: Freepik

Recuerda que los remedios caseros no eliminan el acné de raíz ni sustituyen los tratamientos emitidos por profesionistas. Si presentas molestias al usar vinagre de manzana en la piel o tus brotes son severos, mejor no lo apliques.

