Este 28 de diciembre de 2025, el mundo de la moda y la belleza se vistió de nostalgia al despedir a Brigitte Bardot, legendaria actriz francesa que trascendió la pantalla para convertirse en símbolo de estilo global. Falleció a los 91 años en su casa de Saint-Tropez.

Así redefinió la femenidad una de las figuras más influyentes del siglo XX. Foto: Instagram @brigittebargotbb

Más que una actriz, Bardot representó un ideal de libertad, sensualidad y estilo que desafió las convenciones de su época. Su influencia todavía se siente en tendencias que dominan pasarelas, revistas de moda y el guardarropa de celebridades contemporáneas.

En De Última honramos su memoria recordando claves destacadas de su estilo.

El fleco “Bardot”: el cabello que pidió atención

Uno de los signos más distintivos de Bardot fue su peinado con fleco largo y volumen en la parte superior, un estilo que muchas han imitado pero pocas han logrado llevar con su misma actitud. Este flequillo suave y alargado, que enmarca el rostro y aporta movimiento, se ha convertido en una referencia recurrente en editoriales y eventos de belleza.

Fallece Brigitte Bardot a los 91 años. Foto: AP

Su cabello rubio, con textura ligeramente despeinada, no solo se volvió un sello personal, sino una lección sobre cómo la naturalidad puede ser tan poderosa como la perfección técnica en la construcción de una identidad estética.

El delineado cat eye

En una era donde el maquillaje solía ser rígido, Bardot popularizó una forma de maquillaje que hoy es un clásico: el delineado de ojos ligeramente alargado, que realza la mirada sin verse excesivo. Este trazo, más suave que un cat eye dramático, se convirtió en un estándar de belleza inspirado en la coquetería francesa.

Brigitte Bardot entendió el estilo como una forma de libertad. Foto: AP

Este estilo de delineado hoy está presente en alfombras rojas, editoriales de belleza y tutorials de maquillaje en todo el mundo, recordando que la mirada puede ser el elemento más expresivo de un look.

El escote que lleva su nombre: seducción elegante

Pocas siluetas tienen una huella tan clara en la moda como el “escote Bardot”, un cuello descubriendo los hombros que lleva su nombre por haberlo popularizado en la década de 1950. Este corte, que combina sensualidad y sofisticación, ha sobrevivido a décadas de cambios en el gusto estético y sigue siendo reinterpretado por diseñadores y casas de moda.

El escote que llevó su nombre. Foto: Instagram @brigittebargotbb

Es un símbolo de una feminidad que no renuncia al juego del misterio y la elegancia al mismo tiempo: basta ver editoriales recientes o resurrecciones de este estilo en pasarelas contemporáneas.

Más allá de la moda: una figura cultural

Aunque su legado principal en moda y belleza se siente primero en la estética, Brigitte Bardot también redefinió lo que significa ser una mujer con presencia en el mundo del espectáculo. Su voz, su forma de moverse, su manera de mirar a cámara… todo formó parte de una construcción icónica que atraviesa generaciones.

Fallece Brigitte Bardot, ícono absoluto de moda y belleza. Foto: AP

Desde el bikini hasta la ropa de playa, desde la camiseta de rayas hasta el uso despreocupado de prendas básicas, Bardot hizo creer que la naturalidad puede ser sexy, y que la actitud es la pieza clave de cualquier estilo que permanezca en la memoria colectiva.

Un adiós esperado, un legado que sigue

Brigitte Bardot se retiró de la actuación en 1973 para dedicar su vida a la defensa animal, una faceta que también marcó su historia personal y pública. Pero incluso lejos de las cámaras, su impacto en moda y belleza nunca se apagó.

La cantante había decidido abandonar su carrera para dedicar su vida a la defensa de los animales. Foto: Instagram @brigittebardotbb

Hoy, al recordar a Brigitte Bardot, no solo se lamenta la pérdida de una estrella del cine francés, sino también de una figura cuyo estilo sigue siendo fuente de inspiración: desde el fleco que envuelve el rostro hasta el delineado que define una mirada, y ese escote elegante que nace de la libertad de mostrar sin exhibir.

