Emma Stone ha vuelto a demostrar por qué es la musa indiscutible de Louis Vuitton. En la edición 98 de los Premios Oscar, la nominada por su papel en "Bugonia" se alejó de los volúmenes arquitectónicos de años anteriores para abrazar una estética que sólo podemos definir como "lujo silencioso" elevado a la máxima potencia.

El diseño, una pieza personalizada de la maison francesa, destaca por su silueta de corte imperio, una elección que estiliza la figura y aporta un aire de sofisticación clásica.

Aunque a primera vista el vestido parece de una sencillez absoluta, el verdadero secreto reside en la textura: una superficie recubierta por microperlas puestas a mano.

Emma Stone desfiló por la red carpet con un vestido simple pero muy elegante. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Leer también: Premios Oscar 2026: Los peores looks de la alfombra roja

El look de Emma Stone: un vestido que llevó 600 horas de trabajo

Para confeccionar el vestido de Emma Stone se requirieron 600 horas de trabajo artesanal en los talleres de Louis Vuitton para lograr ese efecto de "brillo líquido" que acompañaba cada paso de la actriz bajo las luces del Teatro Dolby de Hollywood.

Si bien, el frontal del vestido apostaba por la discreción, el giro dramático llegó con un escote pronunciado en la espalda.

Este detalle equilibró perfectamente la pulcritud del diseño, aportando un toque de sensualidad moderna que rompió con la rigidez de las alfombras rojas más tradicionales.

El detalle del Louis Vuitton está en el escote pronunciado de la espalda. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Leer también: Premios Oscar 2026: Los mejores looks de la alfombra roja

Belleza y peinado: El balance ideal de Emma Stone en la red carpet de los Premios Oscar 2026

Para complementar un vestido cargado de detalles minuciosos, Emma Stone optó por un estilismo de belleza equilibrado.

Su corte bob, que se ha convertido en la tendencia de cabello absoluta de 2026, lució con una textura natural y pulida que dejaba al descubierto sus hombros, permitiendo que el diseño de Louis Vuitton fuera el protagonista total.

Terminó de acertar con su look al dejar su bob suelto, el corte que es tendencia este 2026. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Tip de estilo: El look de Emma Stone nos enseña que la verdadera elegancia no grita; se encuentra en la perfección de los detalles y en la calidad de la manufactura.

Es por ello que la actriz, nominada en la categoría a Mejor Actriz, se llevó el "Oscar de la moda" porque fue una de las mejor vestidas en la alfombra roja de la edición 98 de los premios de la academia.

Leer también: Premios Oscar 2026: Las parejas más icónicas de la alfombra roja

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters