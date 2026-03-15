Los Premios Oscar 2026 volvieron a demostrar que la moda es tan protagonista como el cine. En la edición número 98 de los premios, celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, actrices, directoras y celebridades desfilaron por la alfombra roja con estilismos que reflejaron la creatividad y el poder de la alta costura.

Entre homenajes al viejo Hollywood, diseños minimalistas y vestidos cargados de dramatismo, algunas estrellas lograron destacar por su elegancia y sentido del estilo. Desde referencias a momentos icónicos de la historia del cine hasta propuestas románticas y sofisticadas, estos fueron los mejores looks que dejó la alfombra roja del Oscar 2026.

Los mejores looks de los Oscar 2026

Anne Hathaway en Valentino

La actriz Anne Hathaway se robó las miradas en la alfombra roja de los Oscar 2026 con un vestido de Valentino de alta costura. El diseño strapless en negro destacó por sus delicados detalles florales en tonos rosa y una silueta estructurada que se extendía en una dramática cola.

La actriz complementó el estilismo con guantes largos negros, joyería de diamantes de Bulgari y un maquillaje suave con sombras rosadas que retomaban el motivo floral del vestido, logrando un look elegante con guiños al glamour clásico de Hollywood.

Anne Hathaway sumó un cinturón ancho a su look. Foto: AP

Jessie Buckley en Chanel

Nominada a Mejor actriz por su papel en "Hamnet", Jessie Buckley apostó por un vestido strapless firmado por Chanel que combinaba tonos rojo y rosa en una silueta elegante y contemporánea.

La actriz llevó su característico cabello corto suelto y joyería plateada minimalista —aretes, anillo y gargantilla— que permitió que el diseño de la maison francesa fuera el protagonista del look.

El tono de labial es similar a la parte superior del vestido. Foto: EFE, AFP

Elle Fanning en Givenchy

Con una estética romántica que evocaba a una novia moderna, Elle Fanning apareció en la alfombra roja con un vestido blanco de Givenchy. El diseño strapless con corsé y cintura drop waist estaba confeccionado en tul con bordados en plata que aportaban brillo y textura.

La actriz, nominada a Mejor actriz de reparto por "Sentimental Value", completó el estilismo con un recogido elegante y una gargantilla plateada.

Elle Fanning luce hermoso collar de Cartier. Foto: EFE

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Nicole Kidman en Chanel

Nicole Kidman volvió a demostrar por qué es una de las favoritas de la alfombra roja al elegir un vestido rosa de Chanel con peplum y ribetes de plumas en la cintura y en el bajo de la falda.

El diseño minimalista y estructurado recordó a un icónico vestido creado por Karl Lagerfeld para la actriz en una campaña de la maison.

La actriz llevó su cabello suelto con ondas suaves. Foto: FP, EFE

Demi Moore en Gucci

Demi Moore fue una de las celebridades que más brilló durante la noche gracias a un vestido de Gucci que combinaba tonos negro y verde en un elegante efecto degradado.

El diseño incorporaba detalles de plumas que aportaban movimiento y dramatismo al conjunto, creando un look sofisticado que destacó entre las propuestas de la alfombra roja.

Demi Moore en un diseño de Gucci. Foto: AFP

Pedro Pascal en Chanel

Uno de los momentos más comentados de la alfombra roja de los Oscar 2026 fue la aparición de Pedro Pascal, quien sorprendió con un estilismo elegante y relajado firmado por Chanel.

El actor llevó una camisa con detalle floral acompañada de pantalones de esmoquin de la maison francesa, un look que destacó por su aire sofisticado pero contemporáneo.

Además, el intérprete llamó la atención al aparecer sin su característico bigote y con lentes, un cambio de imagen que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus fans y en redes sociales.

Pedro Pascal sorprendió con un look elegante firmado por Chanel, con maxiflor. Foto: AP, AFP

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