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Premios Oscar 2026: 10 datos curiosos que debes saber de las nominaciones de este año

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Las estrellas de Hollywood más destacadas del momento tienen una cita hoy, 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, para celebrar la 98.ª edición de los Premios Oscar. Uno de los momentos más esperados es el paso por la alfombra roja de las celebridades, quienes siempre deslumbran con diseños de las mejores firmas de lujo.

La elegancia es la norma, siempre asociada con el estilo de cada personalidad. Además, estaremos viendo tendencias como transparencias, colores neutros, pero también vibrantes, incluso glamorosos metalizados. ¿Qué esperar de los beauty looks?, ¿cómo será la joyería más destacada?, ¿reinará el minimalismo una vez más? No te pierdas cada llegada en De Última, el sitio de moda y belleza de EL UNIVERSAL.

De última 04:43 PM

Renate Reinsve

¡De rojo! Renate Reinsve ("Valor sentimental") es una de las mejor vestidas de la noche, con un diseño impecable de Louis Vuitton.


Foto: AFP
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De última 04:38 PM

Chase Infiniti

Chase Infiniti ("One Battle After Another") luce un vestido de corte sirena moderno con volantes, en tono "jacaranda".


Foto: EFE
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De última 04:26 PM

Rose Byrne

Rose Byrne, nominada en la categoría de Mejor actriz, brilla en la alfombra roja con un vestido con flores de Dior.


Foto: EFE
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De última 04:19 PM

Thea Sofie Loch Næss

Thea Sofie Loch Næss ("La hermanastra fea") llega a los Premios Oscar con un vestido que destaca por el estampado de lunares.


Foto: AFP
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De última 04:13 PM

Lea Myren

Lea Myren, de "La hermanastra fea", ¿impondrá tendencia con su beauty look de inspiración Y2K?


Foto: AFP
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De última 04:04 PM

Felicity Jones

La actriz Felicity Jones ("The Brutalist") confirma que el amarillo mantequilla sigue en auge. Deslumbra con un diseño de Prada.


Foto: AFP
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De última 03:58 PM

Charithra Chandran

Charithra Chandran, ¿inspirada en el glamour de "Bridgerton"? La actriz trae un tono de verde único a la alfombra roja de los Premios Oscar 2026.


Foto: AFP
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De última 03:51 PM

Ji-young Yoo

Ji-young Yoo ("K-Pop Demon Hunters") con un vestido moderno de corte princesa, en mezcla de azules, y moño.


Foto: AFP
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De última 03:42 PM

Saja Kilani

La actriz Saja Kilani llega con un elegante vestido negro y con un mensaje que comparte con el elenco de su producción: "The Voice of Hind Rajab". En el pin que lleva se lee "Artists4Ceasefire", por la paz y el alto al fuego en Gaza.


Foto: AFP
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De última 03:18 PM

¿Dónde ver la alfombra roja de los Premios Oscar 2026?

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 se puede disfrutar en TNT, HBO Max y en E! Entertainment. Si te interesa la moda, no dejes de visitar sus canales en YouTube para ver sus especiales.


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