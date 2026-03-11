La actriz mexicana María Chacón se robó las miradas durante la celebración del lanzamiento de J’adore L’Or Essence de Parfum, la nueva fragancia de Dior Beauty, realizado en Beverly Hills, California, donde distintas celebridades e influencers latinoamericanas se dieron cita.

Entre las invitadas destacaron creadoras de contenido como Mar de Regil y Daniela Rodríguez, quienes también formaron parte de la exclusiva celebración organizada por la maison francesa para presentar su nueva propuesta olfativa.

La elegancia del negro nunca falla. Foto: Instagram @oficialmariachacon

Sin embargo, uno de los looks que más llamó la atención de la noche fue el de María Chacón, quien ha colaborado con diferentes campañas digitales para la marca. Apostó por un vestido negro con escote en la espalda, un estilismo elegante, minimalista y sensual.

María Chacón redefine la elegancia con escote en la espalda

La actriz llevó un vestido de la firma I.AM.GIA, una silueta larga y fluida que destaca por su dramático escote en la espalda, uno de los elementos más llamativos del diseño.

El vestido negro presenta tirantes delgados y una estructura que deja prácticamente toda la espalda al descubierto, creando una estética sofisticada y moderna al mismo tiempo.

María Chacón durante el lanzamiento del nuevo J’adore. Foto: Instagram @oficialmariachacon

El diseño cae de manera natural hasta el suelo, con un movimiento ligero que aporta elegancia al look sin perder su aire contemporáneo. La espalda abierta y las líneas limpias del vestido generan un equilibrio perfecto entre sensualidad y minimalismo.

Para complementar el estilismo, María llevó un bolso negro de Dior, un accesorio estructurado con correa ancha y detalles metálicos que añaden un toque moderno al conjunto, manteniendo la armonía monocromática del look.

El beauty look de María Chacón

En cuanto al beauty look, la actriz optó por un peinado recogido bajo, con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro que aportan suavidad y naturalidad al estilismo.

El maquillaje se mantuvo en tonos neutros y luminosos, resaltando su piel y logrando un resultado elegante que permitía que el vestido y los accesorios fueran los protagonistas.

Espalda descubierta, silueta fluida y elegancia absoluta.Foto: Instagram @oficialmariachacon

La presencia de María Chacón en el evento confirma su cercanía con el universo de la moda y la belleza, especialmente en encuentros que reúnen a figuras latinas dentro de la escena internacional.

