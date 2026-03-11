El espíritu del surf, el color del verano y la libertad del océano llegan oficialmente a México con la llegada de Sundek, la marca californiana que se ha convertido en un referente del surfwear a nivel internacional.

La firma ya está disponible en el país a través de su tienda en línea oficial, además de su primera boutique en Punto Valle, en Monterrey, así como en El Palacio de Hierro.

Con propuestas de surfwear para hombres, mujeres, niños y niñas, la marca busca conectar con quienes disfrutan del mar, el sol y la vida al aire libre, llevando el espíritu del surf más allá de la playa.

La marca californiana Sundek llega oficialmente a México con colecciones de surfwear para toda la familia. Foto: Cortesía Sundek

Una marca que nació con la cultura del surf

Sundek nació en California en 1958, en plena efervescencia de la cultura surf, un momento en el que este deporte representaba mucho más que una actividad acuática: era una forma de vida.

Desde entonces, la marca ha evolucionado incorporando innovación técnica, nuevos materiales y una visión más amplia del lifestyle, pero manteniendo intactos los pilares que definieron su origen: comodidad, rendimiento y estilo.

“Desde el inicio, la esencia ha sido diseñar prendas que acompañen el movimiento y conecten con el espíritu libre del océano, dentro y fuera del agua”, explica Juan Manuel Padilla, director comercial de Markestrat, empresa responsable de traer la marca a México.

Rainbow Boardshorts: el diseño que marcó una época

Uno de los momentos más importantes en la historia de la marca ocurrió en 1972 con el lanzamiento de los Rainbow Boardshorts, que rápidamente se convirtieron en su pieza insignia.

En su momento, estos trajes de baño destacaron por incorporar nylon de secado rápido, doble capa y triple costura, características poco comunes en la industria del surfwear de aquella época y que estaban pensadas para resistir el uso real en el mar.

Pero además de su funcionalidad, su franja arcoíris en la parte trasera les dio una identidad visual inconfundible.

Esa combinación entre innovación técnica y diseño icónico permitió que el modelo trascendiera generaciones y se mantenga vigente hasta hoy, consolidándose como uno de los clásicos del surfwear.

Con inspiración en la cultura del surf de California, Sundek combina funcionalidad, color y estilo. Foto: Cortesía Sundek

Una colección pensada para el mar… y para la vida cotidiana

Actualmente, la propuesta de Sundek abarca mucho más que trajes de baño. La marca ofrece colecciones completas de surfwear que incluyen ropa y accesorios diseñados para acompañar un estilo de vida activo.

Los "boardshorts" continúan siendo una de las piezas centrales de la marca. Fabricados con materiales resistentes y ligeros, están pensados para ofrecer libertad de movimiento, confort y durabilidad tanto dentro como fuera del agua.

Este enfoque técnico sigue siendo uno de los principales diferenciadores de la marca, que, apuesta por telas de secado rápido, costuras reforzadas y diseños funcionales capaces de resistir el ritmo de la playa, el surf o cualquier actividad al aire libre.

Los icónicos Rainbow Boardshorts se han convertido en una de las piezas más representativas. Foto: Cortesía Sundek

La propuesta para mujeres y niños

Aunque el ADN de la marca nació ligado al surf masculino, con el tiempo Sundek ha ampliado su propuesta para incluir colecciones femeninas y línea infantil.

En el caso de las mujeres, las prendas mantienen la esencia de la marca a través del color, la energía y la libertad de movimiento, pero incorporan siluetas y cortes pensados para favorecer el cuerpo femenino sin perder funcionalidad. Dentro de la colección se pueden encontrar bikinis lisos, con estampados y de una pieza, además de piezas como vestidos, shorts, blusas, camisas y tops, que conservan ese espíritu relajado y veraniego característico de la marca.

La línea masculina, por su parte, sigue muy vinculada a la herencia técnica del surf, especialmente a través de los boardshorts, aunque la propuesta también incluye playeras, polos, rashguards y trajes de baño sólidos, pensados tanto para actividades en el mar como para un estilo casual fuera de la playa.

En la colección infantil, la prioridad es combinar resistencia, comodidad y diseño. Para niña, la marca ofrece trajes de baño completos y bikinis, mientras que para los niños la propuesta incluye los clásicos shorts de baño, además de playeras y pantalones, diseñados para acompañar su movimiento y mantener su espíritu alegre.

Los trajes de baño de Sundek destacan por su nylon de secado rápido, doble capa y triple costura. Foto: Cortesía Sundek

México, un mercado estratégico para la marca

La llegada de Sundek al país responde a la conexión natural entre el estilo de vida de la marca y la cultura mexicana.

México, con su fuerte vínculo con el mar, las playas y la vida al aire libre, representa un mercado estratégico dentro de la expansión de la marca en Latinoamérica.

“Vemos un consumidor que valora la calidad, pero también el diseño con identidad. Además, existe un creciente interés por marcas con historia y storytelling sólido, lo que hizo que este fuera el momento ideal para presentar oficialmente Sundek en el país”, explica Padilla.

Agrega que el consumidor que conecta con la marca suele ser una persona activa, que disfruta viajar, pasar tiempo al aire libre y busca prendas funcionales sin sacrificar estilo.

Aunque la marca mantiene una identidad global, la oferta disponible en México cuenta con una curaduría adaptada al clima, la temporada y las preferencias locales. El país tiene una fuerte cultura de verano y playa, por lo que la selección prioriza piezas que reflejan ese estilo de vida relajado, colorido y ligado al mar.

Por ahora, la estrategia de la marca se enfoca en consolidar su presencia a través del e-commerce, su boutique en Monterrey y tiendas departamentales, aunque no descartan expandirse a otras ciudades del país en el futuro.

“Surfear las olas de la vida”

Más allá de la ropa, Sundek resume su filosofía en una frase que define su identidad desde hace décadas: “Surfear las olas de la vida”. La idea no se limita al surf como deporte, sino que representa una forma de vivir con libertad, adaptarse a los cambios y disfrutar cada momento.

Con su llegada a México, la marca busca conectar con una audiencia que comparte esa actitud: personas que encuentran en el mar, el sol y el movimiento una forma de expresión personal.

La filosofía de Sundek se resume en una idea: “surfear las olas de la vida”. Foto: Cortesía Sundek

