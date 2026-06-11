Las redes sociales demostraron que siguen siendo plataformas para los nuevos talentos. Esta vez le tocó a un cantante tabasqueño ciego que se viralizó después de compartir un video cantando “Azul” de Cristian Castro. La interpretación llamó la atención de los usuarios, quienes compartieron el clip para que más personas escucharan su trabajo.

Pero lo interesante llegó cuando la publicación alcanzó a figuras de la música y el entretenimiento. Javier Paniagua incluso preguntó cómo podía contactarlo, mientras que Paco Familiar le escribió “qué vocerrón”. También aparecieron reacciones de Memo Villegas, Erik Canales y Rodrigo de la Cadena.

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Ballet de Amalia Hernández, la sorpresa del Mundial 2026

Aunque no se ha anunciado de manera oficial, el Ballet de Amalia Hernández será uno de los invitados a la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Ciudad de México, nos contó una fuente cercana.

La estampa que preparó este colectivo es una coreografía en la que se representan el juego de pelota que se practicaba antes de la llegada de los españoles.

Foto: Museo Kaluz





El Ariel, sin sede y con Jalisco descartado

La sede de la próxima entrega de los premios Ariel, luego de haberse descartado a Jalisco donde se realizó los últimos años, sigue siendo un misterio. Hay voces que han puesto sobre la mesa a Puebla, pero se ha dicho que con los constantes bloqueos en la carretera, no es factible; ya lanzaron también Morelia, donde se efectúa uno de los más grandes festivales del país, pero a Michoacán no le interesa; Cancún, dicen, ya alzó la mano, pero el problema es el costo de trasladar a nominados y prensa. Así que se espera que este mes, cuando se presente un boleto de lotería alusivo a los 80 años de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se dé una pista de la ciudad que acoja a la ceremonia.

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Premios Ariel

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