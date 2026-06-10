Al extinto cine Palacio Chino, ubicado a una calle de Reforma y Bucareli, parece que se le mueve una patita. Un grupo de empresarios vinculados con la industria cinematográfica está buscando adquirir el inmueble para devolverlo a la exhibición comercial.

El histórico recinto, que en los años 50 fue sede de galas y estrenos, cerró antes de la pandemia tras una larga crisis marcada, entre otras cosas, por la venta irregular de boletos en sus alrededores. Hoy el edificio permanece cuidado por personas que viven en su interior y se encargan de mantenerlo limpio.

La intención sería reabrirlo el próximo año. Claro que primero habrá que revisar qué tan bien envejeció el inmueble y si todavía aguanta otra función.

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Lucero le toma gusto a la pantalla grande otra vez

Lucero ya tiene un nuevo proyecto cinematográfico en puerta. Aunque todavía no puede revelar detalles sobre la trama ni las fechas de producción, la actriz y cantante dice que pronto anunciará su nuevo proyecto.

La noticia llega poco después de que “Nuestros tiempos”, estrenada en 2025 directamente en Netflix, lograra colocarse entre lo más visto de la plataforma y en varios países. El filme marcó además su regreso al cine después de dos décadas alejada de esa faceta que comenzó cuando apenas tenía 14 años con “Coqueta”. Al parecer, ya le encontró el gusto al cine y la gente se lo ha retribuido.

Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez

Alfonso Dosal habla de machismo… y las actrices le aplauden

En tiempos donde muchos famosos prefieren mantenerse lejos de temas incómodos, Alfonso Dosal decidió entrar de lleno a la conversación sobre machismo y violencia contra las mujeres. Cuestionó que para muchos hombres el principal temor siga siendo “la cancelación”, mientras que las mujeres enfrentan problemas mucho más graves.

Lo interesante vino después. En lugar de la habitual guerra de comentarios, varias mujeres del medio artístico respaldaron públicamente sus palabras. Entre ellas estuvieron Verónica Merchant, Cecilia Suárez, Mabel Cadena, Aislinn Derbez, Regina Blandón y Alondra de la Parra. Llamó la atención ver tantas voces coincidir en algo: la importancia de que más hombres hablen de estos temas.

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