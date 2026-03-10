La Semana de la Moda de París inició el 2 de marzo para presentar las colecciones femeninas para la temporada otoño-invierno 2026 de diversas casas de moda. Los desfiles más esperados del público fueron Dior, bajo la visión de Jonathan Anderson, y Chanel, con el sello de Mathieu Blazy, debido a que fue el debut de ambos directores creativos.

En el último día de Paris Fashion Week, otra de las firmas más queridas globalmente: Louis Vuitton, exhibió su nueva colección y contó con la presencia de su embajadora global Zendaya, protagonista de la serie "Euphoria", quien lució fenomenal. Si quieres más detalles sobre su look, en De Última te contamos todo.

Zendaya apostó por la combinación de blanco y negro. Foto: AFP

¿Cuál fue el look de Zendaya que sorprendió en el desfile de Louis Vuitton?

Zendaya se convirtió en embajadora global de la casa de moda francesa Louis Vuitton en 2023. Desde entonces es cara de las campañas de la marca, en especial, en colaboraciones con el famoso artista japonés Takashi Murakami.

Así que la presencia de Zendaya no podía faltar en el desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París. Su vestido blanco fue el protagonista, gracias a su diseño asimétrico, conocido como mullet, con una falda globo: el frente es corto, mientras que en la parte trasera tiene una caída hasta los tobillos.

Zendaya, embajadora de Louis Vuitton, en el desfile celebrado el 10 de marzo de 2026 en Paris Fashion Week. Foto: AFP

No hay que perder de vista que en la pieza destaca el elegante cuello alargado, a juego con el diseño de las mangas.

La actriz añadió toques de color negro con complementos como un cinturón ancho y sus característicos tacones de salón.

Pero no solo deslumbró en el Museo del Louvre con su look, sino también con su corte de pelo bob con ondas y unos labios en sutil rojo que irradiaban seguridad junto con su caminata.

Zendaya lució joyería de Cartier. Foto: AFP

¿Qué otras famosas asistieron a la presentación de la colección?

La cantante tailandesa Lisa, del grupo surcoreano Blackpink y embajadora de Louis Vuitton, posó para las cámaras, al igual que la campeona olímpica de patinaje artístico Alysa Liu. También estuvieron en el front row las actrices Alicia Vikander, Ana de Armas, Jennifer Connelly, Léa Sydox y Phoebe Dynevor, quien es parte del elenco de la serie "Bridgerton", entre otras personalidades.

Lisa en el desfile de Louis Vuitton. Foto: AFP

De acuerdo con el director creativo de la Maison, Nicolas Ghesquière, la nueva colección retoma la herencia viajera de Louis Vuitton y "juega con volúmenes, texturas y motivos en sus diseños". La describe como una redefinición de la elegancia moderna.

