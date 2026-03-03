El diseñador Jonathan Anderson apostó por una colección muy floral para su desfile de Dior este martes 3 de febrero, uno de los platos fuertes de la Semana de la Moda en París, en una jornada que terminará con el muy esperado pase de Anthony Vaccarello, que celebra sus 10 años al frente de Saint Laurent.

"Inspirada en la naturaleza". Foto: AFP

Bajo un sol radiante, las modelos desfilaron en una estructura acristalada alrededor de un estanque con nenúfares en el Jardín de las Tullerías.

En Dior, "la 'gramática' de la casa está muy asentada, con un prêt à porter que casi tiene acentos de 'couture' y una narrativa extremadamente coherente", afirmó después del desfile Pierre Groppo, redactor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.

Entre los conjuntos se pudo ver el emblemático traje Bar entallado, "pero reelaborado", faldas -muy cortas- con pliegues, y también esmóquines, pantalones sarouel (con perneras amplias, incluso voluminosas) y redingotes (abrigos largos con ligera silueta acampanada), a modo de "princesas alocadas", añadió. Una colección "posromántica", en su opinión.

"Es fresco porque es muy vegetal", como la pasión que sentía Christian Dior por la naturaleza, citando "detalles de loto o florales" dibujados por un estilista "que se habría convertido en jardinero", completó el periodista.

Jonathan Anderson presenta un Dior floral. Foto: AFP

Leer también: Así fue el debut de Maria Grazia Chiuri en Fendi

Inspirada en la naturaleza

Para Jeanne Le Bault, redactora jefa de moda de la revista Marie-Claire, es "una colección que celebra la herencia de Dior al mismo tiempo que la hace más fresca, fluida e inspirada en la naturaleza, en un entorno emblemático de París".

En el público, como suele ser habitual, las estrellas fueron numerosas, como la actriz Anya Taylor-Joy, el director español Pedro Almodóvar y el cantante y productor estadounidense Pharrell Williams.

Anderson, exdirector artístico de la firma española Loewe, se convirtió en junio de 2025 en el primer estilista desde Christian Dior en supervisar las tres líneas (femenina, masculina y alta costura) de la legendaria casa francesa.

El director creativo apostó por una colección inspirada en la naturaleza en los jardines de París. Foto: AFP

Tras una primera colección masculina aclamada en junio y una primera línea femenina en octubre recibida con menos entusiasmo, Anderson presentó en enero en la capital francesa un segundo vestuario masculino más extravagante.

Luego, para su primera propuesta de alta costura, el creador norirlandés de 41 años mostró una línea con toques punk, muy floral, fiel a su espíritu rebelde.

Leer también: Así fue el debut de Demna en la pasarela con Gucci

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters