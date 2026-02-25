Maria Grazia Chiuri vuelve a Fendi. La diseñadora italiana inició su carrera en esta firma, donde trabajó entre 1989 y 1999, antes de su salto a Valentino. Posteriormente, se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de directora creativa de Dior, el cual ocupó desde 2016 hasta 2025.

El debut de Maria Grazia Chiuri como directora creativa de Fendi marca el inicio de una nueva narrativa para la casa italiana, donde el oficio y la construcción colectiva toman el centro.

Durante la Semana de la Moda de Milán, la diseñadora presentó una colección otoño-invierno 2026/2027 que retoma códigos históricos de la firma como el cuero, la sastrería y el trabajo en capas, ahora atravesados por su característico enfoque en la silueta femenina.

La llegada de Maria Grazia Chiuri a Fendi introduce una visión donde la precisión estructural convive con la transparencia. Bajo el lema “Menos yo, más nosotros”, la colección fue desarrollada en colaboración con el colectivo Sagg Napoli, destacando el valor del trabajo artesanal como parte fundamental del proceso creativo.

Este primer capítulo se presentó en Milán, reforzando la relación histórica entre la casa romana y la tradición italiana. La propuesta enfatiza prendas exteriores que funcionan como eje de la colección: abrigos largos en cuero, lana y piel que enmarcan el cuerpo con líneas limpias y proporciones definidas.

Maria Grazia Chiuri en Fendi redefine la silueta con capas

En pasarela, las capas funcionan como lenguaje principal. Abrigos estructurados cubren vestidos translúcidos, mientras trench coats y chaquetas cruzadas aportan una sensación de protección y precisión. Esta construcción crea una silueta vertical, donde cada prenda parece pensada para coexistir con la siguiente, no para reemplazarla.

El encaje aparece como un elemento constante, visible en vestidos midi, faldas y piezas lenceras que aportan ligereza visual. Las transparencias no buscan revelar, sino construir profundidad, permitiendo que el cuerpo forme parte activa del diseño.

La paleta cromática se mantiene contenida, dominada por negro, beige y blanco, reforzando el enfoque en la textura y la técnica. En este contexto, el cuero recupera su protagonismo histórico, mientras las pieles y tejidos aportan volumen y contraste.

Maria Grazia Chiuri en Fendi marca un nuevo capítulo artesanal

Más allá de la estética, el debut establece una dirección clara: una colección donde el proceso es tan visible como el resultado. Las prendas revelan su estructura a través de costuras, capas y materiales que enfatizan el trabajo manual.

La sastrería precisa convive con elementos más orgánicos, generando una tensión visual que define la propuesta. El abrigo se consolida como pieza central, funcionando como marco de una narrativa donde el cuerpo femenino es punto de partida, no complemento.

